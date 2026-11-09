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Anschlag in Krakau„Inakzeptable Instrumentalisierung der Tragödie“

Lesezeit: 3 Min.

Trauer in Krakau: Sechs Menschen starben am Samstagnachmittag in der von vielen Touristen besuchten Altstadt, als ein Mann wahllos in die Menge schoss.
Trauer in Krakau: Sechs Menschen starben am Samstagnachmittag in der von vielen Touristen besuchten Altstadt, als ein Mann wahllos in die Menge schoss.
Foto: Wojtek Radwanski/AFP

Der Mann, der in Krakau sechs Menschen und wohl zuvor seine Familie erschoss, ist nun selbst seinen Verletzungen erlegen. Der Anschlag wird in Polen für politische Schuldzuweisungen genutzt.

Von Viktoria Großmann

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Der 24-jährige Mann, der am Samstag in Krakau sechs Passanten erschossen und zuvor offenbar bereits seine Eltern und seine jüngere Schwester mit einer Schusswaffe getötet hatte, ist am frühen Montagmorgen selbst seinen Verletzungen erlegen. Er hatte auch zwei Polizisten schwer verletzt und war selbst angeschossen worden. Polen hat eine solche Tat zuvor noch nie erlebt. Der Tod des Täters macht es den Ermittlern schwieriger, mögliche Motive zu finden.

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