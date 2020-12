Von Florian Hassel, Warschau

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) rückt Urteilen näher, die sowohl Polens Landesjustizrat (KRS) als auch weitere Teile des Obersten Gerichts für politisch abhängig und EU-Recht widersprechend befinden können. Generalanwalt Evgeni Tanchev befand in einem Schlussantrag für den EuGH (einer Empfehlung für ein folgendes Urteil) ein polnisches Gesetz, das die Überprüfung der Richterauswahl für das Oberste Gericht durch ein unabhängiges Gericht ausschließt, als Bruch von EU-Recht.

Der KRS wählt Polens Richter und Staatsanwälte aus. Zur Jahreswende 2017/18 wurde das bis dahin unabhängige, überwiegend aus Richtern bestehende Verfassungsorgan von der nationalpopulistischen Regierung rechtswidrig aufgelöst und politisch abhängig neu gebildet. Die Auswahl Hunderter oft parteinaher Richter durch den Neo-KRS und die nachfolgende Ernennung durch den ebenfalls aus der Regierungspartei PiS kommenden Präsidenten Polens sind seitdem zentrale Mittel, mit denen sich die Regierung die Kontrolle über die Gerichte sichert - vor allem über das Oberste Gericht, oberste Instanz in Straf-, Zivil- und Wirtschaftsverfahren und in allen Wahlfragen.

"Ist dem Bürger das Recht genommen, sich vor Gericht gegen die Regierung zu wehren, lebt er in einer Diktatur"

In Polen klagten vier Richter, die vom politisch abhängigen KRS nicht als Kandidaten für Richterposten am Obersten Gericht akzeptiert wurden, beim noch unabhängigen Obersten Verwaltungsgericht Polens (NSA). Doch mit einem Gesetz vom 26. April 2019 schloss die Regierung jede Anfechtung der Auswahl von Richtern am Obersten Gericht aus. Dies widerspricht Generalanwalt Tanchev zufolge EU-Recht. Der Generalanwalt zitierte einen ehemaligen Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs Großbritanniens: "Ist dem Bürger das Recht genommen, sich vor Gericht gegen die Regierung zu wehren, lebt er in einer Diktatur."

Der Ausschluss einer gerichtlichen Überprüfung trage "nicht nur zum Eindruck mangelnder Unabhängigkeit und Unparteilichkeit" der ans Oberste Gericht berufenen Richter "wie auch des Gerichts selbst bei", so Tanchev, sondern "verstärkt diesen Eindruck sogar". Es bestünden Zweifel, dass die Auswahl von Richtern für das Oberste Gericht "auf die innere Unabhängigkeit - und nicht auf die politische Passform der Kandidaten - abstellt", so der Generalanwalt. Polens - noch weitgehend unabhängiges - Oberstes Verwaltungsgericht könne das umstrittene Gesetz wegen seines Bruchs von übergeordnetem EU-Recht missachten und über die Klagen der vier Richter entscheiden.

Folgt der EuGH dem Antrag des Generalanwalts wie erwartet, wäre es das nächste Urteil, das Teile des polnischen Gerichtssystems als Bruch von EU-Recht erklärt. Bereits mit mehreren Entscheidungen vom November 2019 bis April 2020 erklärten der EuGH und noch unabhängige Richter am Obersten Gericht eine politisch abhängige Disziplinarkammer für rechtswidrig, die jeden Richter oder Staatsanwalt entlassen kann. Polen missachtet diese Entscheidungen. Aktuell sind beim EuGH weitere Verfahren anhängig, an deren Ende auch der KRS generell und eine politisch abhängige außerordentliche Aufsichtskammer am Obersten Gericht, die jedes rechtskräftige Urteil der letzten Jahre aufheben kann, als Bruch von EU-Recht erklärt werden könnten.

Mit einem anderen Urteil entschied der EuGH nun, dass Polen, die von ihrer Heimat per Europäischem Haftbefehl gesucht werden, trotz Zweifel an der Unabhängigkeit der polnischen Justiz weiterhin an Polen ausgeliefert werden können. Ein Gericht eines anderen EU-Landes, das über den Auslieferungsantrag entscheide, müsse weiterhin in jedem konkreten Einzelfall prüfen, um welches angebliche Verbrechen es gehe und ob ein Auszuliefernder in Polen tatsächlich Gefahr laufe, keinen fairen Prozess zu bekommen.

Der EuGH urteilte, wenn das gesamte polnische Gerichtssystem jetzt von vornherein für abhängig angesehen werde, hätte dies "andere sehr bedeutende Konsequenzen": Polnische Gerichte könnten den EuGH dann nicht mehr um vorläufige Entscheidungen bitten. Im Klartext: Noch unabhängige polnische Richter könnten nicht mehr versuchen, rechtswidrige Gesetze oder Institutionen Polens vom EuGH einkassieren zu lassen.