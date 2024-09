Für einige ist er ein „Nationalheld“, ein „König“, der „Big Mac unter den Stauseen“, oder „Superman“. Andere schreiben nur: „Danke“. Einmal gibt es dazu ein „Bussi aus Breslau“. Und gar nicht so wenige dichten. Manche Verse klingen wie Gebete. Andere so: „Du bist zwar groß, aber noch jung und nie war so viel Wasser in dir drin.“ Auf Polnisch reimt sich das immerhin. Nicht mehr Warschau, Breslau oder Krakau seien nun der Stolz Polens, heißt es weiter. Nein, es sei das gewaltige Wasserrückhaltebecken Racibórz Dolny.

Racibórz oder zu deutsch Ratibor ist eine Stadt mit etwa 54 000 Einwohnern im Südwesten Polens, nahe der tschechischen Grenze. Hier in der Gegend wurde 1788 Joseph von Eichendorff geboren, vielleicht erklärt das den Hang zum Dichten.

Dicht hielten in jedem Fall die Dämme von Racibórz Dolny, und deshalb kennt die schlesische Kleinstadt an der Oder nun anscheinend jeder in Polen. Auf Google Maps hat das Bauwerk mittlerweile fünf Sterne. Dort geben all die Dankbaren ihre schwärmerischen Kommentare ab. Denn das erst 2020 fertiggestellte Staubecken hat verhindert, dass größere Städte wie Opole und Breslau im Oder-Hochwasser untergingen, und es hat auch Ortschaften, die trotzdem überflutet wurden, vor noch Schlimmerem bewahrt.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Grafik)

Pläne für die Anlage gab es schon seit verheerenden Überschwemmungen im Jahre 1880, heißt es auf der Homepage der polnischen Gewässeraufsicht. Baubeginn war aber erst 2013. Die gesamte Anlage, einschließlich der als Überschwemmungsfläche dienenden Felder und Wälder um das gigantische Becken herum, umfasst mehr als 26 Quadratkilometer – und ist damit etwa halb so groß wie der Starnberger See. Etwa 240 Familien wurden für das Bauwerk umgesiedelt, mussten ihre Dörfer aufgeben.

Dennoch sind die Hochwasserschäden im Land enorm

Nun schützte das Reservoir wohl mehrere Millionen Menschen in den Woiwodschaften Schlesien, Oppeln und Niederschlesien vor Hochwasserschäden. Die etwa 500 Millionen Euro Baukosten – davon gut ein Viertel aus der Europäischen Union – scheinen gut angelegt zu sein. Jedenfalls erklärt die polnische Regierung, das Hochwasser sei diesmal glimpflicher verlaufen als 1997 und 2002.

Dennoch sind die Schäden enorm und auch nicht endgültig beziffert, auch weil mehrere andere Dämme im Land brachen und weil es mehr Stauseen geben müsste wie ihn, den Stausee der Herzen. Vorbei ist das Hochwasser nicht, noch immer wälzen sich die Wassermassen in den Norden; dort, wo etwa die Oder mit der Warthe zusammenfließt, wurden Ende der Woche weitere Häuser überflutet.

Detailansicht öffnen Auch in Osiecznica an der Kwisa im Westen Polens kamen diese Woche Wassermassen an. (Foto: Lech Muszynski/dpa)

In Warschau, wo es all die Zeit sonnig und trocken blieb, überschütten sich Opposition und Regierung derweil mit Vorwürfen. Ministerpräsident Donald Tusk habe zu spät reagiert, wütet die PiS-Partei. Tusks Regierung rechnet der PiS vor, was sie in acht Jahren versäumt hat und gibt den Bibern eine Mitschuld.

Da kehrt man gern zu den freundlichen Worten auf Google Maps zurück: „Stausee Racibórz, du Hüter des wilden Wassers ... auch wenn dein Herz aus Beton ist, bringst du Frieden in eine Zeit, in der ein Ton des Hasses herrscht.“