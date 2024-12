Dass jede Polin und jeder Pole alle Namen der zwölf Apostel aufsagen kann, muss heute bezweifelt werden. Schließlich gibt es selbst im Land von Johannes Paul II. immer weniger bekennende Gläubige. Dass aber jeder in Polen die zwölf Gerichte kennt, die am Heiligabend auf dem Tisch stehen müssen, darf man schon annehmen. Sie werden auch alljährlich in den Zeitungen wieder aufgetischt.