Polen verlängert die vorübergehenden Kontrollen an der Grenze zu Deutschland. Die bislang bis zum 4. Oktober geplanten Überprüfungen würden bis zum 4. April bestehen bleiben, wie das Innenministerium auf der Plattform X mitteilte. Auch die Kontrollen an der Grenze zu Litauen werden verlängert. „Wir verlängern die Kontrollen, um die Migrationsroute zu kontrollieren, die von den baltischen Staaten über Polen nach Westeuropa führt“, wurde Innenminister Marcin Kierwinski zitiert. Wichtigste Aufgabe des Grenzschutzes bleibe es, die Grenze zu Belarus dichtzuhalten und vor dem Migrationsdruck zu schützen. Polen und die EU beschuldigen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht zu haben, um Druck auf den Westen auszuüben. Viele der Migranten wollen von Polen aus nach Deutschland reisen.