Mit der Entscheidung Polens verschärft sich der Streit mit Deutschland über die verstärkten Grenzkontrollen – und auch die Koalition in Berlin gerät in Bedrängnis.

Von Markus Balser und Viktoria Großmann, Berlin/Warschau

Donald Tusk hatte schon länger laut mit diesem Gedanken gespielt. Am 1. Juli war die polnische EU-Ratspräsidentschaft vorbei, und der polnische Ministerpräsident schritt zur Tat. Vom 7. Juli an werde Polen an den Grenzen zu Deutschland und Litauen Kontrollen einführen, erklärte er am Dienstag. Er habe die deutsche Seite bereits im März gewarnt, sagte Tusk. Mehrmals habe er auch mit dem neuen Bundeskanzler Friedrich Merz über die einseitig eingeführten Grenzkontrollen gesprochen und ihm gesagt, dass die polnische Geduld erschöpft sei.