PolenFlüchtlingshilfe ist kein Verbrechen

Lesezeit: 2 Min.

Eine Helferin (rechts) begleitet eine Gruppe Flüchtlinge, die aus Belarus aus nach Polen gelangt sind.
Eine Helferin (rechts) begleitet eine Gruppe Flüchtlinge, die aus Belarus aus nach Polen gelangt sind. (Foto: Kacper Pempel/REUTERS)
  • Fünf Menschen wurden in Polen vom Vorwurf freigesprochen, Schleuser zu sein. Sie hatten im März 2022 Flüchtlingen an der belorussischen Grenze mit Wasser, Essen und medizinischer Hilfe geholfen.
  • Bei den Flüchtlingen handelte es sich um eine kurdische Familie aus dem Irak und einen Ägypter. Die Helfer wurden beim Transport der Familie von Grenzschützern festgenommen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
  • Seit Jahresbeginn wurden nach Ministeriumsangaben 237 Helfer im Grenzgebiet festgenommen, fast 100 kamen in Untersuchungshaft.
Sie hatten Flüchtlingen an der polnisch-belarussischen Grenze geholfen – nun werden fünf Angeklagte vom Schleuser-Vorwurf freigesprochen.

Von Viktoria Großmann, Warschau/Białystok

Jubel im Gerichtssaal im ostpolnischen Białystok: Fünf Menschen, die Flüchtlinge an der polnischen Grenze mit Wasser, Essen und medizinischer Erstversorgung geholfen hatten, wurden vom Vorwurf der Schleuserei und des Menschenschmuggels freigesprochen. Wie schon bei der Verhandlung am vergangenen Dienstag hatten sich auch am Montagvormittag erneut Unterstützer zu einer Demonstration vor dem Bezirksgericht und auch im Gerichtssaal eingefunden.

