Der Gerichtshof der Europäischen Union ( EuGH ) hat entschieden, dass das polnische Verfassungsgericht bei mehreren Entscheidungen den Vorrang des europäischen Rechts verletzt hat. Polen hatte sich zuvor geweigert, Entscheidungen des EuGH umzusetzen, wenn diese nicht der polnischen Verfassung entsprächen. Die EU-Kommission hatte das Land deswegen vor dem EuGH in Luxemburg verklagt.

Seine Entscheidung begründet der EuGH damit, dass polnische Gerichte „den Vorrang, die Autonomie, die Effektivität und die einheitliche Anwendung des Unionsrechts sowie die Bindungswirkung der Entscheidungen des Gerichtshofs missachtet hat“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Hintergrund des Falls sind zwei Urteile des polnischen Verfassungsgerichtshofs (Trybunał Konstytucyjny) aus dem Jahr 2021, die nach Ansicht der EU-Kommission gegen einen Grundsatz verstoßen: EU-Recht hat Vorrang. Der Verfassungsgerichtshof befand, dass der EuGH seine Kompetenzen überschreite, wenn er sich in die polnische Justiz einmische. Zu der Zeit führte die nationalkonservative PiS-Regierung das Land. Diese hatte das polnische Justizsystem umgebaut und damit nach Einschätzung von Experten die Gewaltenteilung eingeschränkt. Der EuGH wollte bestimmte Reformen stoppen, später erklärte er sie für EU-rechtswidrig.

Dass Europarecht Vorrang vor dem nationalen Recht – und auch den Verfassungen – hat, ist ein für das Funktionieren der EU wichtiger Grundsatz, den der Europäische Gerichtshof schon seit Jahrzehnten betont. Mehrere nationale Verfassungsgerichte – darunter auch das deutsche Bundesverfassungsgericht – hielten aber fest, dass EU-Recht nicht in die nationale Verfassungsidentität eingreifen dürfe.

„Es wird eine ganz grundsätzliche Frage über das Verhältnis des Europarechts zum nationalen Recht entschieden, an der auch die Funktionsfähigkeit der gesamten Europäischen Union hängt“, sagte der Europarechtsexperte Franz Mayer von der Universität Bielefeld der Deutschen Presse-Agentur im Vorfeld der Entscheidung. „Es wäre in diesen Zeiten schon wichtig, dass der EuGH sehr deutlich macht: Wer bei diesem Klub dabei sein will, soll sich an die Regeln halten.“

„Armdrücken“ zwischen EuGH und Verfassungshütern

Der zuständige EuGH-Generalanwalt bezeichnete das in seinem Gutachten zu dem Fall als „Armdrücken“ zwischen den nationalen Verfassungshütern und der Rechtsordnung der Union. Er betonte, dass am Ende der EuGH das letzte Wort haben müsse. Dem polnischen Verfassungsgerichtshof warf der Generalanwalt aber eine „beispiellose Rebellion“ vor. Eine so offene Absage an den Vorrang des EU-Rechts wie das polnische Verfassungsgericht hatten andere nationale Gerichte bisher nicht gewagt.

Der zweite zentrale Vorwurf an den Verfassungsgerichtshof betrifft seine Zusammensetzung. Die EU-Kommission bemängelte Unregelmäßigkeiten bei Ernennungen von Richterinnen und Richtern. Hier urteilte der EuGH, „dass der polnische Verfassungsgerichtshof aufgrund schwerwiegender Unregelmäßigkeiten bei der Ernennung von drei seiner Richter sowie seiner Präsidentin kein unabhängiges und unparteiisches Gericht darstellt.“