Das polnische Verfassungsgericht verstößt gegen EU-Recht. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Donnerstag in einem Urteil erklärt. Der Tatbestand war zwar eigentlich schon bekannt gewesen, das Urteil darf dennoch als Sensation gelten, weil es ein solches Verfahren vorher noch nie gegeben hatte. Es kam dazu, weil die EU-Kommission im Sommer 2023 geklagt hatte: Sie sah eine Vertragsverletzung Polens. Das polnische Verfassungsgericht hatte in zwei Urteilen im Jahr 2021 das nationale Recht über Unionsrecht gestellt – was nicht zulässig ist. Generalanwalt Dean Spielmann sprach in Luxemburg von einer „beispiellosen Rebellion“ des polnischen Verfassungsgerichts. Dieses ist laut EuGH-Urteil „nicht unparteiisch und nicht unabhängig“.
Verfassungsgericht in PolenEine „beispiellose Rebellion“ gegen EU-Recht
Lesezeit: 3 Min.
Der Europäische Gerichtshof gibt einer Klage der EU-Kommission gegen Polen statt. Das dortige Verfassungsgericht habe gegen Unionsrecht verstoßen und sei zudem parteiisch und nicht unabhängig.
Von Viktoria Großmann, Warschau
USA:Trumps Torwächterin öffnet die Türen
Im Magazin „Vanity Fair“ berichtet Susie Wiles recht ungeschminkt aus dem Weißen Haus. Wer ist die Stabschefin des US-Präsidenten, die da auf einmal so freizügig erzählt?
Lesen Sie mehr zum Thema