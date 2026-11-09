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PolenErbitterter Streit ums Verfassungsgericht

Lesezeit: 3 Min.

Polizeibeamte mit Helmen und Schilden stehen in Warschau vor dem Verfassungsgericht einer Demonstrantin gegenüber.
Polizeibeamte mit Helmen und Schilden stehen in Warschau vor dem Verfassungsgericht einer Demonstrantin gegenüber.
Wojtek Radwanski/AFP

Rechtspopulisten und Rechtsextreme protestieren gegen eine Reform, die den Gerichtshof wieder zu einer unabhängigen Institution machen soll. Der traditionelle Marsch am Unabhängigkeitstag in Warschau könnte heikel werden.

Von Jan Diesteldorf und Viktoria Großmann, Warschau

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Europa oder zumindest die Brüsseler Behörden und Gremien haben seit dem Allerheiligen-Wochenende aufmerksam auf Polen geschaut. Dort versucht die liberal-konservativ-linke Regierung von Donald Tusk, das Verfassungsgericht wieder zu einer unabhängigen und unparteiischen Institution zu machen – im Sinne des EU-Rechts, das an diesem Gericht seit zehn Jahren ignoriert wird. Da passt es gut, dass am Ende der Woche Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, zu Besuch vorbeigeschaut hat.

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