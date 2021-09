Weil die Regierung in Warschau eine Anordnung des Europäischen Gerichtshofs nicht umsetzt, beantragt Justizkommissar Reynders beim EuGH, Geldstrafen zu verhängen. Polen gefährde "die gesamte Rechtsordnung der EU", so Reynders.

Von Matthias Kolb, Brüssel

Die EU-Kommission macht ihre Ankündigung wahr und fordert den Europäischen Gerichtshof (EuGH) auf, Strafzahlungen gegen die nationalkonservative Regierung in Warschau zu verhängen. Die Luxemburger Richter des EuGH hatten am 14. Juli eine Eilverfügung erlassen, wonach die polnische Disziplinarkammer sofort ihre Arbeit einstellen müsse. Dieses Gremium war 2018 gebildet worden und widerspricht nach Ansicht des EuGH europäischem Recht.

Sollten die Strafen verhängt werden und die Regierung in Warschau die Anordnung nicht umsetzen, müsste sie für jeden Tag eine bestimmte Summe nach Brüssel überweisen. Intern war vorab zu hören, dass deren Höhe "empfindlich" sein sollte - und es wird mit einer Entscheidung "in den nächsten Tagen" gerechnet. Es sei seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die "Unabhängigkeit der europäischen Richter gesichert bleibt", teilte EU-Justizkommissar Didier Reynders am Dienstag mit. Andernfalls gehe man das Risiko ein, "die gesamte Rechtsordnung der EU" zu gefährden, die zu den Fundamenten der EU gehört.

Die Behörde, deren Chefin Ursula von der Leyen seit Monaten von Kritikern eine zu große Nachsicht mit den Regierungen in Polen und Ungarn vorgeworfen wird, hatte Warschau Ende Juli eine Frist bis Mitte August gesetzt, um zwei Urteile der Luxemburger Richter über die Disziplinarkammer "vollständig" umzusetzen. Die Antworten und Reaktionen aus Warschau waren jedoch in den Augen der zuständigen Kommissare "nicht befriedigend".

Reynders teilte auch mit, dass er per offiziellem Schreiben die nationalkonservative Regierung gedrängt habe, ein weiteres Urteil über die umstrittene Disziplinarkammer zu befolgen. Sollte dies nicht erfolgen, dürften ebenfalls Finanzsanktionen beantragt werden.