Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki äußert sich an diesem Mittwoch vor den Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Straßburg. Auf der Tagesordnung steht die umstrittene polnische Justizreform. Morawiecki will dazu Stellung beziehen.

Die höchsten polnischen Richter hatten unlängst entschieden, dass Teile des EU-Rechts mit der polnischen Verfassung nicht vereinbar seien. Dies gilt als problematisch, da damit Polen eine Möglichkeit eröffnet wird, unliebsame Urteile des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zu ignorieren. Polen wird seit Längerem von der EU-Kommission und Mitgliedsstaaten vorgeworfen, es verletze demokratische Rechte sowie Regeln der Gemeinschaft.

Der Streit über die polnische Justizreform war zuletzt immer weiter eskaliert. Der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, fordert Konsequenzen für das Mitgliedsland. "Die Europäische Union hat die Möglichkeit, Gelder zu stoppen, wenn die Unabhängigkeit der Justiz nicht gewährleistet ist. Und das erwarten wir von der Kommission", sagte der CSU-Politiker am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Klar sei auch, dass sich die Staats- und Regierungschefs an einen Tisch setzen und Klartext reden müssten, auch gegenüber Polen.

Derzeit droht das Parlament zudem, die EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen, weil sie eine neue Regelung zur Ahndung von Rechtsstaatsverstößen in EU-Staaten bislang nicht angewendet hat. Dabei hatte auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Polen bereits mit Sanktionen gedroht. "Wir werden von allen Befugnissen, die uns die Verträge verleihen, Gebrauch machen, um diesem Grundsatz Geltung zu verschaffen", sagte sie am vergangenen Mittwoch. Die EU sei eine Werte- und Rechtsgemeinschaft.

In Warschau führt derzeit die national-konservative PiS-Partei die Regierung. Ministerpräsident Morawiecki hat in einem Brief an die EU-Staats- und Regierungschefs moniert, die EU wandele sich schrittweise in ein Gebilde, das keine Allianz mehr von freien, gleichen und souveränen Staaten sei. Stattdessen werde die EU zu einem zentral geführten Organismus, der von Institutionen ohne demokratische Kontrolle geführt werde. Zugleich hatte er versichert, Polen bleibe ein loyales Mitglied der Europäischen Union.

Wie der Konflikt gelöst werden könnte, ist völlig unklar. Aus Sicht von Ländern wie Luxemburg oder der Niederlande müsste Polen eigentlich aus der EU austreten, wenn es sich nicht vollständig an Gemeinschaftsrecht halten will. Morawiecki hatte zuletzt jedoch betont, dass ein solcher Schritt seines Landes nicht zur Debatte steht. Auch ein Großteil der Bevölkerung bewertet die EU-Mitgliedschaft positiv.