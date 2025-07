Der polnische Innenminister zeigt seinem Kollegen aus Deutschland die schwer bewachte EU-Außengrenze zu Belarus: Die Aussetzung des Asylrechts sei wirksam. Dafür, dass trotzdem noch Flüchtlinge ankommen, seien andere verantwortlich.

Von Viktoria Großmann, Połowce-Pieszczatka

Zum Abschluss der Pressekonferenz hat der polnische Innenminister Tomasz Siemoniak noch einen Urlaubstipp: „Kommen Sie nach Podlachien und in die Masuren, es ist sicher hier.“ Siemoniak steht auf einem Waldweg in der prallen Sonne neben seinem deutschen Kollegen Alexander Dobrindt. Rechts von ihm Kiefern- und Birkenwald hinter mehreren Rollen Klingendraht. Links von ihm der Grenzzaun zu Belarus. Fünf Meter hoch, vierkantige Metallpfähle, zwischen ihnen spitze Zacken. Wer sich am Zaun hochzieht und hier seinen Fuß draufsetzen will, dem bohrt sich – je nach Schuhwerk –die Metallzacke vermutlich ins Fleisch. Der Zaun ist mit einem halben Meter Klingendraht bekrönt.