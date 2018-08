21. August 2018, 18:45 Uhr Polen Es war einmal eine Justiz

Der Mann, der künftig Polens Richter kontrollieren soll, ist nicht nur Parteigänger der regierenden Pis. Er soll früher Agent in Berlin gewesen sein.

Von Florian Hassel , Warschau

Es ist ungewöhnlich, dass ein Verfassungsrichter sich nicht einmal drei Jahre nach seiner Wahl um einen neuen Job bewirbt. Und doch saß Mariusz Muszyński, Ende 2015 zum polnischen Verfassungsrichter gewählt, am Dienstag vor einer Auswahlkommission, um sich für eine Richterstelle zu bewerben. Freilich ist der Job, um den es geht - Richter an einer neuen Disziplinarkammer am Oberstem Gericht Polens - ebenso ungewöhnlich wie die Karriere des Kandidaten.

Mariusz Muszyński, 54 Jahre alt, verdiente sich seine Sporen beruflich bei der polnischen Auslandsspionage. In den Neunzigerjahren war Agent Muszyński offiziell Leiter der Rechtsabteilung des Konsulats in Berlin. Seine wahre Mission war indes laut der Gazeta Wyborcza (GW) die Aufsicht über Polens Spione in Berlin. Zu Muszyńskis Aufgaben gehörte demnach auch die Führung von Julia Przyłębska, die zuvor Richterin in Posen war und in den Neunzigerjahren wie ihr Mann Andrzej an der polnischen Botschaft in Berlin arbeitete. Dem Bericht zufolge, der nie dementiert wurde, musste Muszyński Berlin auf Verlangen der Bundesregierung verlassen. Mutmaßlich, weil er versucht haben soll, einen Diplomaten des Auswärtigen Amtes anzuwerben.

Ein Gespann, das aus alten, geheimnisumwitterten Tagen verbunden ist

Nachdem die rechtspopulistische Partei "Recht und Gerechtigkeit" (Pis) im Herbst 2015 die absolute Mehrheit im Warschauer Parlament gewonnen hatte, unterstellte sie sich als Erstes Polens Verfassungsgericht. Statt dreier legal gewählter, doch noch nicht vom Präsidenten vereidigter Richter, wählte das Parlament drei gleichgeschaltete "Doppelgänger", wie sie in Polen heißen, zu Verfassungsrichtern. Einer von ihnen war Mariusz Muszyński. Der hatte zwar keinerlei Erfahrung als Richter, doch stand er der Partei nahe. Im Juli 2017 wurde Muszyński dann auch Vizepräsident des Verfassungsgerichts, Gerichtspräsidentin wurde Muszyńskis alte Bekannte Julia Przyłębska.

Doch Przyłębska, Ehefrau des heutigen polnischen Botschafters in Berlin, ist laut Warschauer Medien nur nominell Chefin. Alle zentralen Entscheidungen treffe Muszyński, so schilderte es etwa die polnische Newsweek-Ausgabe. Przyłębska oder Muszyński werden nun in der Pis-Parteizentrale ebenso gesichtet wie beim Parlamentspräsidenten, den auch die Pis stellt. Abgeordnete der Partei, die im Parlament Gesetze zur Abschaffung der Unabhängigkeit der Justiz durchsetzen, sind ebenso Gäste des Verfassungsgerichts wie der Justizminister-Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro oder der Geheimdienstkoordinator Mariusz Kamiński.

Wichtigste Aufgabe des Tandems Przyłębska-Muszyński ist es, in kritischen Verfahren für die passende Zusammenstellung des Verfassungsgerichts zu sorgen. Bürgerrechtskommissar Adam Bodnar, dessen Amt in Polen ein Verfassungsorgan ist und bisher noch nicht von der Pis kontrolliert wird, reichtE beim Verfassungsgericht etliche Klagen ein. So gegen die 2016 beschlossenen Abhörvollmachten der Geheimdienste oder gegen eine wohl rechtswidrige Begnadigung des Geheimdienstkoordinators, der wegen Amtsmissbrauchs in erster Instanz zu drei Haftjahren verurteilt worden war. Das Duo Przyłębska-Muszyński entscheidet, dass über solch kritische Fälle nicht mehr eine Große Kammer des Verfassungsgerichts befindet, sondern eine Kammer von fünf Richtern. In ihr haben Pis-Richter die Mehrheit.

Seitdem das Verfassungsgericht unter Kontrolle der Pis ist, hat es nicht mehr gegen die Regierung entschieden. Freilich ist unabhängigen Rechtsexperten zufolge jede Entscheidung des Verfassungsgerichts ungültig, an der Muszyński oder andere illegal ernannte Doppelgänger-Richter beteiligt sind. Bürgerrechtskommissar Bodnar zieht Klagen vor dem Verfassungsgericht wegen der Beteiligung der Doppelgänger ebenso zurück, wie es Gerichte bis hinauf zum Obersten Gericht Polens tun.

Eine neue Disziplinarkammer des Obersten Gerichts kann jeden Richter aus dem Amt entfernen

Doch nun soll auch das Oberste Gericht unter Kontrolle der Pis gebracht werden. Nach mehreren offenbar verfassungswidrigen Gesetzen wurden Dutzende oberste Richter in Zwangsrente geschickt, der Auswahlprozess für neue Richter ist der Regierung und dem von ihr gestellten polnischen Präsidenten unterstellt. Die Pis schafft am Obersten Gericht zudem zwei neue Kammern: Eine kann künftig jedes rechtskräftige Gerichtsurteil der letzten 20 Jahre nachträglich aufheben. Die zweite ist eine Disziplinarkammer: Diese kann künftig jeden Richter und andere Angehörige des Rechtssystems disziplinieren und aus dem Amt entfernen.

Der Justizminister-Generalstaatsanwalt benannte den Kandidaten für die Disziplinarkammer: Mariusz Muszyński. Dass er schon im September Richter der neuen Kammer wird, sie womöglich führen soll, bezweifelt in Warschau niemand: Auch das Auswahlgremium, den früher unabhängigen Landesrichterrat KRS, kontrolliert die Regierung. Was der KRS Muszyński fragte, ist nicht bekannt. Die Befragung der Richterkandidaten spielt sich, wie der ganze Auswahlprozess, hinter verschlossenen Türen ab.