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MigrationDas Thema Einwanderung ist in Polen tabu

Lesezeit: 4 Min.

Ein Job, den häufig Migranten übernehmen: Fensterputzer an einem Bürohochhaus in Warschau. Gebraucht werden sie auch auf dem Bau, im Transportwesen und in der Landwirtschaft.
Ein Job, den häufig Migranten übernehmen: Fensterputzer an einem Bürohochhaus in Warschau. Gebraucht werden sie auch auf dem Bau, im Transportwesen und in der Landwirtschaft. Ebrahim Noroozi/AP

Polens boomende Wirtschaft findet nicht genug einheimische Arbeitskräfte, Unternehmen hoffen auf mehr Migranten. Doch statt Zuwanderung zu organisieren, möchte die Tusk-Regierung das Land lieber abschotten.

Von Viktoria Großmann, Warschau

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Keiner weiß genau, wie viele es sind. Die Zahl der in Polen lebenden Ausländer kann nur geschätzt werden. Mindestens zwei Millionen sollen es sein, vielleicht sogar zweieinhalb Millionen. So schätzt es eine aktuelle Studie, an der unter anderem Politikwissenschaftler des Instytut Spraw Publicznych (ISP) aus Warschau beteiligt waren. Die statistische Erfassung hinkt der rasch wachsenden Einwanderung nach Polen hinterher. Und nicht nur die.

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