Mateusz Morawiecki glaubt immer noch daran, dass er eine neue Regierung bilden kann. Zumindest sagt er das öffentlich. Doch Morawieckis Tage als polnischer Ministerpräsident sind gezählt. Am 13. November soll erstmals der am 15. Oktober gewählte Sejm zusammentreten; die bisher regierende PiS-Partei ist zwar stärkste Kraft geblieben, hat im neuen Parlament aber keine eigene Mehrheit mehr, und Koalitionspartner sind auch nicht in Sicht. Morawiecki wird am 13. November zurücktreten - ob er dann erneut einen Auftrag zur Regierungsbildung erhält, liegt in der Hand von Präsident Andrzej Duda . An diesem Montagabend will Duda seine Entscheidung bekannt geben.

Morawiecki versucht trotz der geringen Aussichten Siegesgewissheit zu verbreiten. Er appelliere an die Abgeordneten, denen "eine soziale Agenda, die Souveränität Polens und der Kampf gegen die illegale Migration" wichtig seien, mit der PiS zusammenzuarbeiten, schrieb er am Wochenende auf dem Kurznachrichtendienst X. Konkret nannte er die rechtsextreme Partei Konfederacja und die christlich-konservative Polnische Volkspartei PSL. Beide Parteien schließen eine Zusammenarbeit mit der PiS allerdings aus.

Eine alte Partei kann sich wohl Ministerposten aussuchen

In einem Fernsehinterview sagte Morawiecki: "Ich habe noch nicht gepackt." Es gebe keine geschlossene Opposition. Der Koalitionsvertrag, aus dem bereits einiges bekannt wurde, sei "ein Dokument der Uneinigkeit", die Liste der nicht erfüllbaren Versprechen sei lang. Er könne sich in einem Kabinett der PiS mit der PSL vorstellen, einen Ministerposten zu bekleiden, die PSL dürfe den Premierminister stellen.

Seit der Wahl, bei der die PiS ihre Mehrheit verlor, sind die Aussagen aus der noch regierenden Partei erratisch. Sie klingen mal nach Verzweiflung, mal nach Trotz, ganz sicher nach einem Spiel auf Zeit - das Präsident Duda vorerst unterstützt. Er hatte sich im Oktober mit allen in den Sejm gewählten Parteien getroffen. Danach erklärte er lediglich, zwei Lager hätten ihm versichert, eine Mehrheit bilden zu können.

Tatsächlich hat aber nur das Lager um Donald Tusk eine Mehrheit, und zwar eine sehr stabile von 248 Sitzen, nötig sind 231. Tusks Bürgerkoalition KO ist zweitstärkste Kraft geworden, sie hatte schon vor der Wahl erklärt, mit dem Parteienbündnis "Dritter Weg" und der Linken eine Koalition bilden zu wollen. Der "Dritte Weg" steht unter besonderer Beobachtung. Ihm gehören zum einen die grün, liberal und zugleich christlich orientierte Partei Polska 2050 an, die erst vor drei Jahren gegründet wurde. Zum anderen ist da noch die PSL, die sich auf eine 128-jährige Geschichte beruft - und nun heftig von der PiS umworben wird. Das Bündnis präsentierte sich erfolgreich als neue, frische Alternative zu Tusk, der die Geschicke des Landes schon seit Jahrzehnten mitprägt. Es kann sich nun wohl einige Ministerposten aussuchen.

Die PiS sieht Polens Souveränität bedroht

Tusk und seine Leute stehen jedenfalls bereit; Namen aus seinem Wunschkabinett wurden bereits bekannt, auch einige Inhalte. Eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen hat es nicht in den Vertrag geschafft. Tusks KO und die Linke hatten eine legale Fristenregelung versprochen - und dadurch sehr viele Stimmen von Frauen erhalten. Der "Dritte Weg" ist zurückhaltend, will nur zu dem weniger strengen Gesetz vor der PiS zurück. Auch Morawiecki zeigt sich nun plötzlich als Gegner der von seiner Partei PiS beschlossenen Verschärfung, die Abbrüche fast völlig unmöglich macht.

Die Neuen wollen in Polen die Sozialleistungen erhalten, die die PiS eingeführt hat, und sie planen, Justiz und Medien des Landes wieder unabhängig machen. Das dürfte rechtlich kompliziert werden, und schwierig wird es vermutlich auch mit den Richtern, die ja offiziell weiter im Amt sind, sowie mit den Journalistinnen und Journalisten, die weiterhin gegen das Lager Tusks austeilen.

Die polnische Verfassungsrichterin Krystyna Pawłowicz etwa schreibt auf X: "Wann also wird Polen wieder deutsch werden? Wann werden wir wieder Hitlergrüße ... hören?" Die PiS hatte einen stark anti-deutschen Wahlkampf geführt und davor gewarnt, Tusk werde polnische Unternehmen an Deutschland verkaufen. In einem deutlich umgänglicheren Ton schlägt Morawiecki dennoch in dieselbe Kerbe, wenn er stets wiederholt, dass die Souveränität Polens bedroht sei, wenn in der Europäischen Union das Einstimmigkeitsprinzip bei Abstimmungen aufgegeben werde. Solche Änderungen nutzten lediglich Deutschland.

Am Montagabend also will sich Andrzej Duda äußern, wann genau, wurde am Vormittag nicht mitgeteilt. Der Präsident habe nach reiflicher Überlegung eine Entscheidung über den "sogenannten ersten Schritt" getroffen, teilte sein Sprecher mit. Und diese Entscheidung sei "endgültig". Ein Recht darauf, den Auftrag zur Regierungsbildung zu bekommen, hat die stärkste Partei nicht. Es ist nur üblich. Duda ist durch die PiS-Partei groß geworden, hat stets in ihrem Sinne gehandelt. Er kann eine Regierung unter Tusk erheblich behindern, indem er mit seinem Veto Gesetze blockiert. Überstimmen könnte das neue Regierungslager ihn nicht.