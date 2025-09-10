Noch nie ist der Nato-Luftraum derart verletzt worden. Auch die deutschen „Patriot“-Soldaten in Polen wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Der Bundeswehr stellen sich zwei große Fragen.

Von Georg Ismar, Berlin

Vor der Kommandozentrale warnt ein Schild „Nato Class II – Security Zone“. Soldaten der Bundeswehr klatschen sich ab, Schichtwechsel am Flughafen Rzeszów in Polen. Rund um die Uhr sind sie hier im Einsatz, die Grenze zur Ukraine ist nur 60 Kilometer entfernt. Kein Einsatz findet so nah zum Kriegsgebiet statt. In der vergangenen Nacht haben sie hier erstmals einen echten Ernstfall erlebt. Über den Radar der dort stationierten zwei Patriot-Systeme waren die in den polnischen Luftraum eindringenden Drohnen gut zu erkennen, die Alarmbereitschaft wurde sofort erhöht, der Flughafen geschlossen.