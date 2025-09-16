Der polnische Staatsschutz hat nach Angaben des polnischen Regierungschefs Donald Tusk eine Drohne unschädlich gemacht, die in Warschau über Regierungsgebäuden geflogen ist. Die Drohne sei auch über das Schloss Belvedere, dem Sitz des polnischen Präsidenten, geflogen, schrieb Ministerpräsident Tusk am Dienstag auf der Plattform X. Zwei belarussische Staatsbürger seien in Zusammenhang mit diesem Vorfall festgenommen worden. Die Polizei untersuche die Umstände des Vorfalls. Unbekannt war bis zum Nachmittag, um welche Art Drohne es sich gehandelt hat und ob sie auch militärisch genutzt werden konnte. Der stellvertretende Innenminister Wiesław Szczepański sagte laut der Nachrichtenagentur PAP dem Fernsehsender Polsat News, der Vorfall habe gezeigt, dass die Dienste des Innenministeriums effizient seien und die wichtigsten Einrichtungen des Landes schützten. In der vergangenen Woche war der polnische Luftraum durch rund eine größere Anzahl russischer Drohnen verletzt worden. Bei einem russischen Angriff auf die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch waren rund 20 Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen daraufhin erstmals einige der Flugkörper ab. Seitdem erhält Polen verstärkte Unterstützung von Nato-Verbündeten. Am Schutz des polnischen Luftraums sollen sich auch britische Kampfjets im Rahmen des Nato-Einsatzes „Eastern Sentry“ beteiligen. Nach Angaben westlicher Politiker gibt es Hinweise darauf, dass die Luftraumverletzung kein Versehen war. Unklar ist bislang allerdings, ob die Drohnen auf die Zerstörung von Zielen auf Nato-Territorium programmiert waren oder möglicherweise nur als Provokation oder Test der Nato-Flugabwehr gedacht waren.