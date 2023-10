Man kann sich ja denken, wen Jarosław Kaczyński wählt. Es gibt aber auch eine Beweisaufnahme. Das Tschechische Fernsehen, Česka Televize, hat sie gemacht. Das tschechische Kamerateam filmte den Wahlzettel des bisher wichtigsten Politikers Polens, den er nur nachlässig zusammengefaltet in die Plexiglasurne geworfen hatte. Und da war ganz klar zu erkennen: Der Parteivorsitzende der rechtsnationalistischen Regierungspartei PiS hat eine PiS-Politikerin und nicht den langjährigen Ombudsmann für Bürgerrechte in den Senat gewählt, mit dem sie um das Mandat konkurrierte. So weit, so wenig überraschend. Aber dann gab es an diesem denkwürdigen Wahltag noch ein paar Fernsehbilder. Die hatte der Privatsender TVN gemacht - und natürlich nicht das von PiS-getreuen Gefolgsleute gelenkte Staatsfernsehen. Denn die Bilder zeigten, wie Kaczyński von den Menschen, die in seinem Warschauer Wahllokal Schlange stehen, bedeutet wird, wo er sich zur Stimmabgabe anzustellen habe: ganz hinten.

Und nun ist Kaczyński vielleicht gar nicht mehr der wichtigste Politiker Polens. Oder jedenfalls nicht mehr lange. Und der frühere Ombudsmann Adam Bodnar? Der hat es sehr wahrscheinlich auch ohne Kaczyńskis Stimme in den Senat geschafft. Er könnte einer derjenigen sein, die mitreden, wenn eine mögliche neue Regierung in Polen hinter der PiS aufräumen und den Rechtsstaat wiederherstellen will.

Es hat sich etwas gedreht in Polen. Wie es aussieht, kommt die Opposition nach der Wahl auf eine Mehrheit, mit der sie gut regieren kann. Am Sonntag waren etwa 29 Millionen Menschen aufgerufen, die zwei Kammern des polnischen Parlaments, den Sejm mit 460 Sitzen und den Senat mit 100 Sitzen, neu zu wählen. Zudem sollten sie in einem Referendum über Migrationsfragen und Rentenalter abstimmen - viele verweigerten allerdings die Teilnahme.

"Die Leute haben doch einfach die Nase voll", sagt der frühere Außenminister des Landes

Die Wahlnachfragen, die Exit Polls, zeigen einen so klaren Vorsprung für die Opposition, dass es kaum wahrscheinlich erscheint, dass die tatsächlichen Ergebnisse das Bild noch einmal grundlegend ändern. Und sie zeigen auch: Die PiS hat die meisten Wählerstimmen erhalten, aber dennoch ganz klar keine absolute Mehrheit mehr.

Auch wenn am Montagnachmittag nach der Wahl noch immer ausgezählt wird, steht bereits fest: Noch nie gingen so viele Menschen im demokratischen Polen zur Wahl. Mehr als 70 Prozent, die langen Schlangen vor einigen Wahllokalen zeigten es. Bis weit nach Mitternacht gaben in einigen Großstädten die Menschen ihre Stimmen ab. Denn wer pünktlich bis 21 Uhr am Wahllokal erschienen war, der kam auch noch dran.

Alle Parteien hatten noch in der Sonntagnacht darauf verwiesen, wie es wichtig sei, das offizielle Endergebnis abzuwarten. Das soll es am Dienstag geben. Trotzdem brach sich bei der Opposition der Jubel Bahn. Donald Tusk, der neuer polnischer Ministerpräsident werden könnte und die Bürgerkoalition KO anführt, sagte, noch nie habe ihn ein zweiter Platz so glücklich gemacht. "Wir haben die Freiheit zurückgewonnen, das ist eine Wiedergeburt der polnischen Republik", ruft er am Sonntagabend auf der Wahlparty. Unter dem breiten Dach der Bürgerkoalition haben sich auch die Grünen versammelt. "Vor uns liegt ein grünes, schönes, wunderbares Land", ruft deren Anführerin. "Wir haben all das Schlechte besiegt."

Detailansicht öffnen "Das ist eine Wiedergeburt der polnischen Republik": Donald Tusk könnte neuer Ministerpräsident Polens werden. (Foto: Wojciech Olkusnik/IMAGO/Eastnews)

Die KO könnte, wenn sich die Wählerbefragungen bewahrheiten, zusammen mit dem Mitte-rechts-Bündnis Dritter Weg und dem Linksbündnis Nowa Lewica eine Regierung bilden. Alle drei wollen zurück zum Rechtsstaat, wollen aus dem staatlichen Propagandasender TVP wieder einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Sender machen, vor allem die Beziehungen zu Brüssel und auch Berlin normalisieren.

Das heißt natürlich nicht, dass es dann keine Reibereien und keine Unterschiede mehr geben wird. Auch eine Regierung unter Tusk wird einen harten Kurs in der Migration fahren und mit Berlin streiten. Aber: "Deutschland ist unser Verbündeter, und so werden wir es behandeln", sagt Radosław Sikorski, früherer Außenminister und derzeit Mitglied im Europäischen Parlament, auf der KO-Wahlparty.

Sikorski glaubt an die Exit Polls: "Die PiS hat die meisten Stimmen, aber sie wird niemanden finden, der mit ihr regieren will", erklärt der 60-Jährige. Vom Wahlergebnis erscheint er nicht überrascht. "Die Leute haben doch einfach die Nase voll." Von den Lügen, dem Hass, der Isolierung, all den Affären, der miesen Stimmung, welche die PiS verbreite. Und Stagflation sei auch noch, auch wirtschaftlich müsse das Land wieder auf einen besseren Weg kommen, sagt Sikorski. "Poland is back", verkündet er den ausländischen Journalisten.

Seine Ehefrau, die Publizistin und Historikerin Anne Applebaum, hat ihn begleitet. Die Wahl sei ein Signal an ganz Europa, sagt sie, an alle Länder, in denen ähnliche Parteien wie die PiS an die Macht drängen oder schon dort sind. Zwar sehe man, dass in anderen Ländern solche Regierungen hielten, etwa in Ungarn. Applebaum aber legt nahe, dass die PiS sich verzockt haben könnte mit ihren übertriebenen Lügen und den unsäglichen verbalen Angriffen auf die Opposition und weite Teile der Bevölkerung.

Euphorisch auf die Exit Polls reagiert der Historiker Timothy Garton Ash, der ebenfalls zum KO-Wahlabend gekommen ist. Garton Ash begleitet und beschreibt die Geschicke der europäischen Länder, die einst hinter dem Eisernen Vorhang lagen, schon seit Jahrzehnten. "Ich hatte ein viel knapperes Ergebnis erwartet", sagt er nun. Für ihn ist nicht nur Polen zurück, sondern damit eigentlich ganz Europa. Dass die Opposition angesichts der Schmutzkampagnen und der voreingenommenen staatlichen Presse überhaupt so weit gekommen ist, sei schon überragend.

Doch zunächst kommt niemand daran vorbei, dass die PiS stärkste Kraft geworden ist. Als solche wird sie, wie es üblich ist, den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Das gilt umso mehr, als Präsident Andrzej Duda seinen Kritikern schon lange nur als "Kugelschreiber" der PiS gilt. Auch wenn er eigentlich überparteilich sein sollte. Wenn Duda der PiS den Auftrag erteilt, hat diese vier Wochen Zeit, eine Regierung zu bilden.

Wahlbeobachter beschreiben die Auszählung als "chaotisch"

Doch da fehlt jemand. Als Koalitionspartner der PiS wäre eigentlich nur die rechtsextreme Konfederacja infrage gekommen. Obwohl PiS und Konfederacja jede Zusammenarbeit ausgeschlossen hatten. Dennoch wurde gemutmaßt, dass sich die Rechtsextremen auf einen Deal einlassen könnten. Doch die kommen den Exit Polls zufolge auf ein niedriges, einstelliges Ergebnis. Ihre Anführer räumten noch am Abend eine Niederlage ein. Für eine Mehrheit mit PiS würde es bei Weitem nicht reichen.

Damit bei der Wahl alles mit rechten Dingen zugeht, hatten mehrere Parteien sowie das Komitee zum Schutz der Demokratie (KOD) Wahlbeobachter rekrutiert, die auch vorsichtshalber selbst noch mal die Stimmen auszählen, zumindest stichprobenweise. So ganz glatt ging zumindest aus Sicht der OSZE-Wahlbeobachterin Daniela De Ridder nicht alles. Sie beschreibt die Auszählung schlicht als "chaotisch". Das Wahlgeheimnis habe "überhaupt keine Rolle" gespielt, sagt sie der SZ. Die SPD-Bundestagsabgeordnete ist Vize-Vorsitzende der OSZE-Parlamentariergruppe und hat schon einige Wahlen beobachtet, zuletzt dieses Jahr in der Türkei.

In Polen stieß die Mission diesmal auf ein Hindernis. 28 akkreditierte Beobachter wurden abgewiesen, als sie bereits in der Anreise begriffen waren. "Das ist entweder unprofessionell oder ein gezieltes Störmanöver", sagt De Ridder. Die plötzlich Abgelehnten seien aus verschiedenen Ländern gekommen, Deutschland, Finnland, aber auch die Ukraine waren dabei. Man habe gedroht, die Mission abzubrechen, wenn die Akkreditierungen nicht wie vereinbart gewährt würden, sagt De Ridder - das wirkte offenbar. Eines war den OSZE-Leuten schon vorher klar: Fair ging es im Wahlkampf nicht zu. Aber vielleicht geht es nun nach der Wahl fairer weiter.