Polen hat 45 russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Das teilte der Sprecher des Außenministeriums in Warschau mit. Die russischen Diplomaten müssen nun bis auf eine Ausnahme das Land innerhalb von fünf Tagen verlassen. Ein Beschäftigter der Botschaft muss sogar binnen 48 Stunden ausreisen. Polen wirft ihnen Spionage vor. Einer Mitteilung des polnischen Geheimdienstes zufolge sei aufgrund der russischen Politik gegenüber Polen und seinen Verbündeten sowie unter Berücksichtigung der russischen Aggression gegen die Ukraine beim Außenministerium ihre dringende Ausweisung gefordert worden. Das russische Außenministerium kündigte eine "angemessene Antwort" an. Russlands Botschafter in Polen kritisierte der Agentur Tass zufolge, es gebe "keinerlei Grundlage" für die Entscheidung aus Warschau.