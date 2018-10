22. Oktober 2018, 18:47 Uhr Polen Die Waffen sind stumpf

Die konservative Regierungspartei wollte mit aggressivem Stil bei den Kommunalwahlen die Opposition demütigen. Doch der Sieg fällt mäßig aus - in den Großstädten gibt es sogar schwere Niederlagen.

Von Florian Hassel , Warschau

Wählen in Warschau: In der polnischen Hauptstadt gewann überraschend deutlich Rafał Trzaskowski von der Bürgerkoalition mit 53 Prozent der Stimmen. (Foto: Czarek Sokolowski/dpa)

Wäre es bei den Kommunalwahlen in Polen, dem ersten politischen Stimmungstest seit drei Jahren, nur nach den Einflussmöglichkeiten gegangen, hätte die nationalpopulistische Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" (Pis) mit großer Mehrheit gewinnen müssen. Die Pis hatte die Ressourcen der Regierung, stellt den Präsidenten, ließ das von ihr kontrollierte Fernsehen und Radio für die Partei trommeln, genoss die Unterstützung großer Teile der katholischen Kirche und versprach Wählern in den Regionen mehr Geld, wenn sie Pis-Kandidaten wählten. "Niemand in der jüngeren Geschichte des freien Polen hat je über ein solches Arsenal geboten", stellte die konservative Zeitung Rzeczpospolita fest.

Doch trotz und wohl auch wegen dieses rücksichtslos eingesetzten Arsenals blieb die Pis hinter ihren Erwartungen zurück. Das jedenfalls legen Wählerbefragungen durch das Meinungsforschungsinstitut Ipsos nahe; amtliche Ergebnisse liegen frühestens an diesem Dienstag vor. Gewiss, mit voraussichtlich 33 Prozent ist die Pis nun stärkste Partei in neun der 16 Sejmiki (Regionalparlamenten) Polens. Die führende Oppositionspartei "Bürgerkoalition" (KO) kam auf 26,7 Prozent. Doch das Resultat der Pis liegt nicht nur weit unter den angeblich bis zu 49 Prozent Zustimmung in zuvor veröffentlichten landesweiten Umfragen - es liegt auch deutlich unter ihrem Ergebnis der Parlamentswahl vom Herbst 2015 (37,6 Prozent).

Zudem gibt es in den Regionalparlamenten, die in Polen umfangreiche Vollmachten etwa bei Bildung oder Sozialpolitik haben, einen weiteren Dämpfer für die Pis. Mehr als jeden anderen Gegner hatten die Partei und der von ihr auf Dutzende Wahlkampfauftritte in die Provinz geschickte Ministerpräsident Mateusz Marowiecki die Bauernpartei PSL angegriffen. Die PSL war über Jahrzehnte Mehrheitsbringer auch im polnischen Parlament, doch zuletzt dümpelte sie in Umfragen unter der Zehn-Prozent-Marke.

Mit aggressiven Attacken auf die Bauernpartei wollte die Pis dieser quasi den politischen Todesstoß versetzen: nicht nur bei den Kommunalwahlen, sondern auch im Hinblick auf die im Herbst 2019 anstehende Parlamentswahl. Doch bei etlichen Wählern erreichte die Pis mit ihrem Stil offenbar das Gegenteil. Mit voraussichtlich 13,6 Prozent erzielte die PSL ein unerwartet gutes Ergebnis. Zudem bekräftigte der junge Parteichef Władysław Kosiniak-Kamysz angesichts des "brutalsten Kommunalwahlkampfes, an den ich mich erinnern kann", dass seine Partei nun überall alles tun werde, "um die Pis zu blockieren" und Koalitionen gegen sie abzuschließen.

In vielen Städten setzten sich Kandidaten der Opposition mit absoluter Mehrheit durch

Der natürliche Koalitionspartner ist die "Bürgerkoalition". Deren Chef Grzegorz Schetyna wollte sich noch am Montag mit Kosiniak-Kamysz treffen, um ein Wahlbündnis über Kommunalparlamente hinaus zu besprechen. Die Bürgerkoalition hielt sich nicht nur in den Sejmiki, sondern brachte der Pis bei den Bürgermeisterwahlen in Polens zehn größten Städten teils krachende Niederlagen bei. Nicht eine Großstadt wird von der Pis regiert, mehr noch: In etlichen Städten setzte sich der Kandidat der "Bürgerkoalition" oder unabhängige, gleichfalls gegen die Pis auftretende Kandidaten unerwartet mit absoluter Mehrheit durch.

In der Hauptstadt Warschau etwa hatte Rafał Trzaskowski von der "Bürgerkoalition" in Umfragen vor der Wahl mit etwa 35 Prozent nur einige Prozentpunkte vor dem Pis-Jungstar und Vize-Justizminister Patryk Jaki abgeschnitten. Tatsächlich erhielt Trzaskowski Ipsos zufolge mit 53 Prozent über 20 Prozent Stimmen mehr als Jaki, der offenbar auf nur 32 Prozent kam. Ähnlich lief es in Posen, wo Bürgermeister Jacek Jaśkowiak, auch national ein scharfer Kritiker der Regierung, mit 56,6 Prozent bestätigt wurde. Und die Bürgermeisterin von Łodz, Hanna Zdanowska, die im Wahlkampf von der Pis besonders heftig angegangen worden war, bekam sogar 70 Prozent der Stimmen. Beide könnten zu neuen Stars der Opposition werden.

Mit 54 Prozent erreichte die Wahlbeteiligung für eine polnische Kommunalwahl einen Rekord (2014: 47,4 Prozent). Vor allem in den Städten gingen offenbar besonders viele Pis-Gegner wählen. "Die Leute wissen, dass es nicht mehr nur um die lokalen Wahlen geht. Das Ausmaß der Zerstörung des demokratischen Rechtsstaats in drei Jahren Pis-Regierung" habe die Wähler aufgeweckt, kommentierte die Gazeta Wyborcza. "Das demokratische Lager hat Grund zur Freude - es ist ein guter Start auf dem Weg zum Sieg bei den nächsten Wahlen": zum Europaparlament im Frühjahr 2019 und zum polnischen Parlament im folgenden Herbst.

Doch aus Sicht der Opposition gibt es auch Fragezeichen: Polens Vereinigte Linkspartei SLD - ein weiterer möglicher Koalitionspartner für "Bürgerkoalition" und Bauernpartei - schafft es bei den Kommunalwahlen mit 6,6 Prozent zwar in die Regionalparlamente. Ein Einzug ins Parlament im Herbst 2019 aber bleibt angesichts der auch in Polen geltenden Fünf-Prozent-Hürde unsicher. Dies gilt umso mehr, als - anders als bei den Kommunalwahlen - bei der Parlamentswahl eine weitere linke Gruppierung antreten wird: Diese hat Robert Biedroń, bisher Bürgermeister von Slupsk an der Ostsee, erst vor wenigen Wochen gegründet.

Wie bei der Parlamentswahl 2015 könnte sich Polens Opposition zersplittern: Scheitern im kommenden Jahr sowohl SLD wie etwa Biedron an der Fünf-Prozent-Hürde, könnten sie damit wie 2015 ungewollt für eine absolute Mehrheit der Pis im Parlament sorgen - und deren Macht über Polen zementieren.