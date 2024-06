Deutsch-polnische Grenze:„Inakzeptabler Vorfall“

Von Markus Balser, Daniel Brössler, Georg Ismar, Berlin

An Grenzübergängen zu Polen sind schon seit Monaten wieder Bundespolizisten zu sehen, um illegale Einreisen zu verhindern – zur Fußball-EM wurden die Maßnahmen an Deutschlands Außengrenzen noch einmal verstärkt. Dabei sind mitunter ungewöhnliche Szenen zu beobachten, etwa am Samstagmittag an der Grenzbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und Slubice. Ein dunkelgrauer Transporter mit schwarzen Scheiben fährt vor, Polizisten drängen die Insassen zur Eile, und fordern sie auf, mit ihrem Gepäck zügig über die Brücke nach Polen zu gehen.