ProfilDer Mann, der zwei Nationen zusammenführen will

Lesezeit: 2 Min.

„Die Migrationsfrage nicht nur mit nationalstaatlichen Scheuklappen betrachten“: Knut Abraham (CDU), Koordinator für deutsch-polnische Zusammenarbeit, im Bundestag (2022). (Foto: Sebastian Gabsch/imago images)

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Knut Abraham sieht die Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze kritisch – schon von Amts wegen.

Von Daniel Brössler

Als Friedrich Merz in den frühen Tagen seiner Kanzlerschaft eine Streichliste zur Abschaffung etlicher Beauftragten-Posten abzeichnete, musste sich einer keine Sorgen machen. Der brandenburgische CDU-Bundestagsabgeordnete Knut Abraham, auserkoren als neuer Koordinator für die deutsch-polnische zwischengesellschaftliche und grenznahe Zusammenarbeit, wusste, dass diese Aufgabe nicht würde wegfallen können. Schon im Wahlkampf hatte Merz die Verbesserung der Beziehungen zu Polen versprochen; am Tag nach seiner Wahl im Bundestag reiste er nicht nur nach Paris, sondern auch nach Warschau. Was also hätte noch schiefgehen sollen?

