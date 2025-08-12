Der CDU-Bundestagsabgeordnete Knut Abraham sieht die Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze kritisch – schon von Amts wegen.

Von Daniel Brössler

Als Friedrich Merz in den frühen Tagen seiner Kanzlerschaft eine Streichliste zur Abschaffung etlicher Beauftragten-Posten abzeichnete, musste sich einer keine Sorgen machen. Der brandenburgische CDU-Bundestagsabgeordnete Knut Abraham, auserkoren als neuer Koordinator für die deutsch-polnische zwischengesellschaftliche und grenznahe Zusammenarbeit, wusste, dass diese Aufgabe nicht würde wegfallen können. Schon im Wahlkampf hatte Merz die Verbesserung der Beziehungen zu Polen versprochen; am Tag nach seiner Wahl im Bundestag reiste er nicht nur nach Paris, sondern auch nach Warschau. Was also hätte noch schiefgehen sollen?