Zum Hauptinhalt springen

Antrittsbesuch aus PolenNawrocki beharrt auf 1,3 Billionen Euro Reparationen

Lesezeit: 3 Min.

Nach seinem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wurde der polnische Präsident Karol Nawrocki von Friedrich Merz im Kanzleramt empfangen.
Nach seinem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wurde der polnische Präsident Karol Nawrocki von Friedrich Merz im Kanzleramt empfangen. (Foto: RALF HIRSCHBERGER/AFP)

Der polnische Präsident sucht in Berlin den Schulterschluss mit Deutschland gegenüber Russland, wiederholt aber die Forderung nach einer Entschädigung für NS-Verbrechen.

Von Daniel Brössler, Berlin

Der neue polnische Präsident Karol Nawrocki hat seinen Antrittsbesuch in Deutschland wie angekündigt zur Bekräftigung von Reparationsforderungen in Billionenhöhe genutzt. Der nationalkonservative Politiker machte am Dienstag in Gesprächen sowohl mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) deutlich, dass er von der Forderung aus dem Jahr 2022 nicht abrückt.

Zur SZ-Startseite

MeinungBilaterale Beziehungen
:Polens Forderung nach Reparationen ist Ausdruck eines deutschen Versagens

SZ PlusKommentar von Daniel Brössler
Portrait undefined Daniel Brössler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite