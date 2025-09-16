Der polnische Präsident sucht in Berlin den Schulterschluss mit Deutschland gegenüber Russland, wiederholt aber die Forderung nach einer Entschädigung für NS-Verbrechen.

Von Daniel Brössler, Berlin

Der neue polnische Präsident Karol Nawrocki hat seinen Antrittsbesuch in Deutschland wie angekündigt zur Bekräftigung von Reparationsforderungen in Billionenhöhe genutzt. Der nationalkonservative Politiker machte am Dienstag in Gesprächen sowohl mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) deutlich, dass er von der Forderung aus dem Jahr 2022 nicht abrückt.