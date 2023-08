Von Viktoria Großmann, Olsztyn

Gleich in ihren ersten Sätzen spricht die 61-jährige Literaturnobelpreisträgerin eine Katastrophe an, die bei allen Katastrophen, die der polnische Wahlkampf zu bieten hat, oft ignoriert wird: "Wie viele von euch hier habe ich Angst, ein Klima-Opfer zu werden", sagt Olga Tokarczuk zu ihrem Publikum an der Universität von Olsztyn. Etwa 1000 junge Menschen hören der Schriftstellerin zu, im Stehen, mit johlendem Applaus war sie empfangen worden. "Was wir brauchen, ist ein non-konformistisches Denken", sagt Tokarczuk.

Detailansicht öffnen Jeder nur ein Buch! Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk beim Signieren ihrer Bücher auf dem Campus Polska in Olsztyn. (Foto: Campus Polska)

Tokarczuk ist Eröffnungsgast auf dem "Campus Polska der Zukunft". Den dritten Sommer in Folge findet die Großveranstaltung hier in Olsztyn, früher Allenstein, statt. Eine knappe Woche lang treffen Studierende, Politiker, Politikwissenschaftlerinnen, Schauspieler, Diplomaten und Bürgerrechtlerinnen zusammen. Dahinter steckt der Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski, der im Sommer 2020 beinahe die Präsidentenwahl gewonnen hätte. Nun kämpft er mit seiner Partei Bürgerplattform (PO) um einen Sieg gegen die regierende, rechtspopulistische PiS bei den anstehenden Wahlen in Polen. Meist steht er dabei einen Schritt seitlich hinter Parteiführer Donald Tusk. Aber das hier in Olsztyn, das ist seine Bühne.

Betont lässig im Kapuzenpulli, Urlaubsbräune im Gesicht, war Trzaskowski zu Beginn der Veranstaltung auf die Bühne geturnt. Wie bereits in seinem Wahlkampf gegen den amtierenden Präsidenten Andrzej Duda pflegt Trzaskowski sein Image des freundlichen Versöhners, das eines Politikers, der sich am liebsten an all den Hassreden und Streits nicht beteiligen will. Er möchte konstruktiv wirken, als einer, der an die Zukunft denkt und wirklich etwas für die Gesellschaft erreichen will. Es gelingt ihm gar nicht mal so schlecht.

"Seid einfühlsam, seid aufmerksam", ruft der 51-Jährige. Viel zu oft gehe es im täglichen Nachrichtenfuror nur darum, wer wann was gesagt habe. Das Wesentliche bekomme zu wenig Raum. Dazu diene der Campus Polska, sagt der Bürgermeister. Hier sollen Ideen für die Zukunft erdacht, diskutiert werden. Angesichts einer "unsicheren Zukunft" und bedrohter Bürgerrechte, seien Räume für offenen Meinungsaustausch, freies Denken, wertschätzendes Miteinander umso wichtiger.

Wahlwerbung, gar Unterschriften sammeln, ist auf dem "Campus Polska" unerwünscht.

Auch Trzaskowski spricht den Klimawandel an - großer Beifall - und dann die Frauenrechte. "Jede Frau soll selbst über ihre Gesundheit entscheiden können", sagt er und erntet lauten Beifall. Obwohl das eine etwas verdruckste Art ist, zu sagen, dass die inhaltlich der CDU/CSU nahestehende Bürgerplattform nach all den Protesten gegen das strenge Abtreibungsrecht in Polen nun bereit wäre, die liberale Fristenregelung einzuführen.

Der Campus Polska soll dezidiert keine Wahlkampfveranstaltung sein. Große Banner weisen auf ein "Agitations-Verbot" hin, Wahlwerbung, gar Unterschriften sammeln, ist ausdrücklich unerwünscht. Trotzdem ist die Richtung klar. Partner sind nicht nur einige Woiwodschaften, in denen die Opposition regiert, sondern auch die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung. Und am Ende wird auch Oppositionsführer Donald Tusk noch auftreten.

Bis dahin können die Teilnehmer, die sich bewerben müssen und höchstens 35 Jahre alt sein dürfen, Seminare besuchen, die "Activism is sexy" heißen oder "Wie organisiere ich ein Referendum in meiner Stadt"? Es geht aber auch um psychische Gesundheit, Medienfreiheit, die Auswirkungen der Dating-App Tinder aufs Gehirn oder die Frage, wie man einen guten Song schreibt. Hier auf der masurischen Seenplatte ist der nächste Badesteg nie weit, auch am Campus gibt es einen Strand. Diese Mischung aus Sommerlager und Ersti-Party gibt dem Politischen zumindest etwas Leichtigkeit.

Detailansicht öffnen Was haben sie falsch gemacht, dass nun die PiS das Land regiert? Fragen an die früheren Ministerpräsidenten Jerzy Buzek, Ewa Kopacz und Jerzy Belka, v.l.n.r. (Foto: Campus Polska)

Warum aber wollen so viele junge Menschen drei ehemaligen Ministerpräsidenten zuhören, zwischen 66 und 83 Jahre alt, die erzählen dürfen, dass Lech Kaczyński, der Zwillingsbruder des heutigen PiS-Vorsitzenden Jarosław, gar kein so schlechter Politiker war und die natürlich nochmal erklären, dass Demokratie verteidigt werden muss?

"Ich bin eigentlich wegen der Moderatorin gekommen", sagt die 19-jährige Natalia Boniakowska aus Katowice. Die Redakteurin der Gazeta Wyborcza sei ihr Vorbild, sagt die Journalistik-Studentin. Überhaupt, Frauen, die etwas zu sagen haben, danach sehne sie sich auch in der Politik. Das seien ja im Wesentlichen alte Männer, trotzdem freut sie sich auf das erste Mal wählen gehen. Die guten Umfragewerte der rechtsextremen Konfederacja machen ihr Sorgen, und auch, dass zu viele in ihrem Alter indifferent seien. Und wie war es nun bei den drei Ex-Ministerpräsidenten Ewa Kopacz, Jerzy Buzek und Marek Belka? "Sie waren überraschend witzig und interessant." Und überhaupt, sagt Natalia, sie sei ja noch jung und hier, um von Älteren zu lernen.

Detailansicht öffnen Auf dem Campus Polska sollen junge Menschen Demokratie erlernen, aber ein bisschen Spaß muss auch sein. (Foto: Campus Polska)

Geradezu mit Ehrfurcht begrüßen die jungen Leute am Samstag den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko. Sie wolle sich für ihre Regierung entschuldigen, sagt eine junge Frau. Unsäglich sei es, dass PiS-Politiker von der ukrainischen Regierung mehr Dankbarkeit einfordern und auf einer Entschuldigung für 80 Jahre alte Verbrechen beharrten, während Menschen in der Ukraine unter russischen Bomben sterben. Ein junger Mann fragt, wie Klitschko das finde, wenn die PiS-Partei Oppositionspolitiker wie Trzaskowski und Tusk, die doch eindeutig an der Seite der Ukraine stünden, als Putins Vasallen bezeichne. Wichtig sei es, nie die Wahrheit aus den Augen zu lassen und die richtigen Werte zu verteidigen, sagt Klitschko nur.

Spontan springt noch Nationalschriftsteller Andrzej Stasiuk auf die Bühne zu Klitschko, entfaltet eine blau-gelbe Flagge. Der 62-Jährige engagiert sich seit Jahren im kulturellen Austausch zwischen Polen und der Ukraine. Das junge Publikum applaudiert artig. Dabei hat es alles Wesentliche bereits selbst gesagt.