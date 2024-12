Es gibt in Polen eine unübersichtliche Anzahl Quarksorten zu kaufen, darunter die gut abgetropfte und in Österreich als Topfen bekannte Form des Milchproduktes. Entsprechend viele Variationen der Spezialität Serník – also Käse- oder Quarkkuchen – werden in Polen gebacken. Was man dafür, wie auch für die ganze Weihnachtsbäckerei, ebenfalls braucht – und nicht zu knapp –, ist Butter.

Bei der Butter gibt es wenige Unterschiede: Sie ist meist ziemlich weiß und kaum streichfähig. Aber gerade ziemlich teuer. Und deshalb derzeit ein beherrschendes Thema der polnischen Politik. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat die Butterkrise diese Woche sogar zur Chefsache gemacht. Denn der Preis steigt und steigt. Mal wieder. Vor zwei Jahren, als nach der Invasion Russlands in die Ukraine die Preise überall in Europa in die Höhe schossen und die Inflation auch in Polen wuchs, gab es Berichte aus Supermärkten, die Butter eigens gegen Diebstahl sicherten.

Neulich legten Politiker der oppositionellen, rechtsnationalistischen PiS-Partei öffentlichkeitswirksam ein Stück Butter wie einen Goldbarren in einen Safe und versuchten, damit ein Symbol zu schaffen für alles, was die neue Regierung unter Premier Donald Tusk in einem Jahr aus PiS-Sicht falsch gemacht hat. Die PiS-Partei hatte bis 2023 acht Jahre lang regiert und möchte mit ihrem Kandidaten gern die Präsidentschaftswahl 2025 gewinnen. Zuvor hatte der Präsidentschaftskandidat des Tusk-Lagers wiederum PiS den hohen Butterpreis aufs Brot geschmiert. Der noch von PiS eingesetzte Chef der Nationalbank habe die starke Inflation zu verantworten.

Nun ähnelt nicht nur die Farbe der polnischen Butter der von Gold in keiner Weise, auch in preislicher Hinsicht ist der Vergleich stark übertrieben. Umgerechnet bis zu zwei Euro kostet das Stück Butter derzeit, wobei Butter anders als in Deutschland üblicherweise in 200-Gramm-Stücken angeboten wird statt als halbes Pfund. Das entspricht einem Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 Prozent, rechneten polnische Medien aus.

Donald Tusk, der PiS noch im Parlamentswahlkampf 2023 immer wieder die Schuld an den Teuerungsraten gab, lässt sich ungern von der politischen Konkurrenz die Butter vom Brot nehmen. Zwischen verschiedenen Äußerungen der vergangenen Tage, in denen Tusk erklärte, dass unter seiner Regierung nun endlich die Grenze zu Belarus wirklich gesichert sei oder dass Polen während der EU-Ratspräsidentschaft von 1. Januar an Europas Verteidigung sowie die Migrationspolitik voranbringen werde, blieb noch Zeit, die Butter aus dem Tresor zu holen.

Und das wörtlich: Das Amt für Strategische Reserven werde insgesamt 1000 Tonnen Butter verkaufen, um die Preise zu senken, kündigte Tusk an. Die Butter lagere tiefgefroren in 25-Kilo-Blöcken. Ob die erst aufgetaut und dann in 200-Gramm-Päckchen aufgeteilt oder vorher zersägt werden, erklärte Tusk nicht. Der Präsidentschaftskandidat von PiS griff umgehend zum Vergleich mit der kommunistischen Volksrepublik vor 1989. Doch anders als diese hat Tusk noch Reserven: In Umfragen liegen sowohl seine Partei wie auch sein Präsidentschaftskandidat vorn. Läuft wie geschmiert.