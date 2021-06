Klimawandel? Im Tagebau Turów will Polen Braunkohle abbauen, so lange noch welche im Boden liegt. Einem EuGH-Entscheid zum Trotz - und auf Kosten von Trinkwasserversorgung und Natur bei den Nachbarn in Tschechien und Deutschland.

Von Florian Hassel, Bogatynia

Als Zuzana Pechová und ihr Mann mit den vier Kindern nach Uhelná zogen, erschien ihnen das tschechische Dorf im Dreiländereck Tschechien-Polen-Deutschland als ungetrübtes Idyll: die alten Bäume in malerischer Hügellandschaft, ihr liebevoll restauriertes Fachwerkhaus von 1774. Nur mit einem rechnete die Familie nicht: dass ihr das Trinkwasser ausgehen könnte.

Gewiss, der Brunnen im Garten ist seit Jahrzehnten versiegt, doch das Haus ist per Wasserleitung an einen öffentlichen Tiefbrunnen angeschlossen. Nun aber sinkt der Wasserspiegel auch dort. "Seit zwei, drei Jahren haben wir im Sommer tagelang kein Wasser", sagt Zuzana Pechová. "Dann schickt die Verwaltung der Stadt Hrádek, zu der wir gehören, Tanklastwagen ins Dorf. Wird es noch schlimmer, sitzen wir bald ganz auf dem Trockenen."

Der Grund für den Wasserrückgang liegt nur gut einen Kilometer entfernt: Dort fressen sich Förderbänder des staatlichen polnischen Energiekonzerns PGE bis zu 300 Meter in die Erde. Je tiefer die Bagger im 26 Quadratkilometer großen Braunkohlentagebau Turów graben und je näher die Kohlegrube an die Grenze rückt, desto mehr Wasser fließt zur polnischen Seite ab. Der tschechischen Regierung zufolge ist der Grundwasserspiegel in zehn Monaten um gut neun Meter gefallen. Demnach fließen jeden Tag fast 4,5 Millionen Liter ab, so viel wie 170 Tanklastwagen. Die Kohle befeuert ein Elektrizitätswerk, das 4,5 Prozent des polnischen Stroms produziert.

Längst ist der Turów-Tagebau auch Thema in Europa, bis hinauf zur EU-Kommission und dem Gerichtshof der EU (EuGH). Der Konflikt zeigt, wie schwer sich Polen mit dem Klimaschutz tut - und dass die nationalpopulistische Regierung auch auf Interessen von Nachbarländern, europäische Regeln und Gerichtsurteile pfeift, wenn sie dem eigenen Interesse zuwiderlaufen.

Polens Kumpel haben traditionell großen Einfluss

Die Internationale Energieagentur, das weltweit führende Fachgremium, warnte im Mai, die Welt müsse unter anderem die Kohleverfeuerung so schnell wie möglich stoppen, wolle sie den Klimawandel begrenzen. Die EU will Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 verringern - und Kohle fast vollständig aus der Energieerzeugung ausschließen. Doch Warschau, misstrauisch gegenüber Erdgaslieferungen aus Russland und bei erneuerbaren Energiequellen im Rückstand, will dann immer noch gut die Hälfte seiner Energie mit Kohle erzeugen. Polens Kumpel verfügen traditionell über politische Macht, die von der Partei PiS geführte Regierung führt diese Allianz fort. Kurz bevor die Fördergenehmigung für Turów ablief, versprach Polens Präsident Andrzej Duda den Kumpeln, dass es für sie weitergehen solle.

Detailansicht öffnen "Wir verteidigen Turów": Das hat Bürgermeister Wojciech Dobrołowicz den Wählern versprochen. (Foto: Florian Hassel)

Und so kam es. "Die Genehmigung wurde verlängert, weil niemand überlegte, den Tagebau zu schließen. Deswegen gibt es auch keinen vollständigen Plan für eine Alternative", sagt Wojciech Dobrołowicz, Bürgermeister im mit und von der Kohle lebenden Städtchen Bogatynia. Dass Warschau den Kohleabbau in Turów erst bis 2026, Ende April gar bis 2044 genehmigte, hat Dobrołowicz zufolge einen einfachen Grund: "Bis 2044 reicht die Kohle in der Turów-Grube." Vor dem Rathaus warb PiS-Kandidat Dobrołowicz im Wahlkampf auf einem riesigen Plakat zusammen mit den örtlichen Gewerkschaftschefs unter dem Motto "Wir verteidigen Turów". Am Sonntag gewann er die Bürgermeisterwahl mit 63 Prozent der Stimmen.

Vor einer Verlängerung hätten die Polen nach EU-Recht eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen und mögliche Schäden für die Nachbarn bedenken müssen. Das aber blieb aus, wie tschechische und deutsche Behörden und die EU feststellten. Tschechien hat Polen deshalb vor dem EuGH verklagt. Zum ersten Mal ist ein EU-Mitglied gegen ein anderes wegen der Missachtung von Umweltschutz vor den EuGH gezogen, bestätigt ein Sprecher.

In Tschechien bleibt das Wasser nicht nur im Dorf Uhelná immer öfter aus. Im Nachbardorf Václavice erlebte die Familie von Michael Martin, wie erst der Brunnen eines Nachbarn versiegte, dann immer häufiger auch der eigene. Manchmal holt Martin, gelernter Lokomotivführer, mit langen Leitungen Wasser aus einem 100 Meter entfernten tieferen Brunnen. Doch auch hier geht der Wasserstand zurück.

Detailansicht öffnen Michael Martin in seiner Garage auf der tschechischen Seite der Grenze: Trinkwasser muss er per Tankwagen bestellen. (Foto: Florian Hassel)

Schon stehen in Martins Garage fünf große Wassertanks. Als Martin im Sommer 2019 Wasser per Tankwagen bestellte - Kosten: 130 Euro für drei Kubikmeter -, bat das Wasserwerk zunächst um zwei Wochen Geduld. "Die Begründung: Auch anderen fehle zunehmend Wasser. Wie soll das erst werden, wenn die Polen den Tagebau wie geplant noch weiter in unsere Richtung ausweiten?" Eine Art unterirdischer Damm, mit dem Polen den Abfluss verringern will, würde Warschauer Angaben gegenüber dem EuGH zufolge frühestens 2023 Realität.

Prag überschlägt, schon bald könne an der Grenze mindestens 10 000 Menschen das Wasser ausgehen. Martin Puta, Vorsteher der Region Liberec, beschrieb der Gazeta Wyborcza jahrelange Treffen, Briefe und Bitten an Betreiber PGE, polnische Behörden und Polens Botschafter in Prag - alles sei ohne Folgen geblieben, sagte Puta.

Auch deutsche Nachbarn sind verärgert. "Die Daten der Polen waren sowohl unvollständig wie unplausibel", sagt Thomas Zenker, Oberbürgermeister im westlich an den Turów-Tagebau angrenzenden Zittau. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bestätigte in einem der SZ vorliegenden Brief, dass die polnischen "Unterlagen, Daten und Untersuchungen zu den Auswirkungen der vorgesehenen Erweiterung des Tagebaus unvollständig waren und Nachfragen von der polnischen Seite nicht ausreichend beantwortet wurden". Im März 2020 legte Zittau in Polen Beschwerde gegen die Fortführung des Tagebaus ein. "Eine Antwort haben wir bis heute nicht bekommen", sagt der Oberbürgermeister.

Mehrere Wissenschaftler forderten: "Handelt!"

Die Zittauer sorgten sich zunächst vor allem wegen Lärm und Feinstaub. Ein weiterer Schrecken fuhr Stadtchef Zenker in die Glieder, als der Geologe Ralf Krupp im Oktober 2020 in einem Gutachten vor zunehmenden Bergschäden, Versauerung des Wassers, möglichen Abrutschen und Böschungsbrüchen warnte, bis hin zu einem Durchbruch des Grenzflusses Neiße in die Turów-Kohlegrube. Zenker beauftragte weitere Wissenschaftler. "Sie bestätigten die Erkenntnisse und forderten uns auf: Handelt!"

Bisher aber handelten nur die Tschechen. Ende September 2020 beschwerte sich Tschechien bei der EU-Kommission über die Verlängerung des Kohleabbaus: Polens Vorgehen habe mehrfach EU-Recht gebrochen. Die Kommission hörte beide Seiten an - und gab den Tschechen Mitte Dezember weitgehend recht. Ende Februar 2021 verklagte Prag Warschau vor dem EuGH. Am 21. Mai 2021 ordnete das Gericht an, Polen müsse wegen der großen Gefahr für die Trinkwasserversorgung bis zum endgültigen Urteil sofort jeden Kohleabbau im Turów-Revier einstellen.

Doch Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erklärte, Polen werde diese Anordnung ignorieren. So laufen die Förderbänder in Turów weiter. "Der Tagebau und das Elektrizitätswerk geben 5000 Menschen Arbeit, dazu kommen weitere Jobs bei Zulieferern. Zusammen zahlen sie die Hälfte aller Steuern unserer Stadt", sagt Bürgermeister Dobrołowicz. "Wenn wir den Tagebau schließen, bedeutet das eine gewaltige Krise für unsere Stadt und die Region."

Das EuGH-Urteil führte freilich dazu, dass Polen eilends Verhandlungen mit Tschechien aufnahm. Der genaue Inhalt und bisherige Verlauf sind nicht bekannt. Prag erhöhte unterdessen den Druck auf Warschau und beantragte beim EuGH wegen der Missachtung des Förderstopps ein tägliches Bußgeld von fünf Millionen Euro.

"Ausgesprochen harter Schritt"

Mitte Juni schloss sich die EU-Kommission der Klage an. Ginge es nach Zittaus OB Zenker, würde das auch die Bundesrepublik tun. Mitte Mai forderte Zenker Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesumweltministerin Svenja Schulze auf, sich der Klage anzuschließen. Doch das lehnt die Bundesregierung ab. Eine Klage oder Klagebeitritt gegen einen Nachbarn sei "ein ausgesprochen harter Schritt"; zudem verhandelten Prag und Warschau nun über eine friedliche Einigung, schrieb Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, an Zenker.

In der Tat könnten sich Polen und Tschechen einigen, Prag seine Klage zurückziehen. Doch weitere, umfangreiche Beschwerden der tschechischen Region Liberec und der Stadt Zittau bei der EU-Kommission wären damit nicht vom Tisch. Und die Kommission, wegen weitgehender Untätigkeit nach dem Rechtsstaatsabbau in Polen und Ungarn in der Kritik vor allem des Europäischen Parlaments, kann Polen wegen des Turów-Tagebaus selbst vor dem EuGH verklagen. Fraglich ist allerdings, inwieweit Warschau EU-Recht noch befolgen will: Polens Regierungschef hat beim von seiner Partei kontrollierten Verfassungsgericht beantragt, das Gericht möge befinden, dass polnisches im Zweifelsfall über europäischem Recht stehe.