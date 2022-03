Biden in Polen:Neue Nähe zu Warschau

Von Florian Hassel, Warschau

Es war hoher Besuch für den noch vor Kurzem verschlafenen Provinzflughafen Rzeszów-Jasionka im Südosten Polens, als dort am Freitagmittag die Air Force One von Joe Biden landete. Der US-Präsident begann seine zweitägige Polen-Visite aus doppeltem Grund gerade hier: Zum einen sind in Rzeszów seit Februar mehrere Tausend US-Soldaten der 82. Luftlandedivision stationiert, die auch eine zentrale Rolle bei den amerikanischen Waffenlieferungen an die hier nur 90 Kilometer entfernte Ukraine spielen dürften.

Zum andern sind hier etliche der rund 2,1 Millionen Flüchtlinge untergebracht, die bisher über die Grenze aus der Ukraine gekommen sind. Wie viele noch in Polen sind, weiß niemand genau: Hunderttausende sind mit Bahn oder Bus, mit dem eigenen Auto oder von polnischen Flughäfen weitergereist: nach Deutschland, Schweden, England, in die Niederlande, die Schweiz oder gar nach Kanada.

Hunderttausende dürften in Polen bei Verwandten oder Freunden untergekommen sein. Schon vor Beginn des Krieges wurde die Zahl der in Polen lebenden Ukrainer, die Großteils mit befristeten Visa zur Arbeit gekommen waren, auf bis zu eine Million geschätzt. Und weitere Zehn- oder Hunderttausende sind in Turnhallen, Schulen und anderen Notquartieren in ganz Polen untergekommen - etliche etwa im Städtchen Przemysł östlich von Rzeszów.

Eigentlich sollte Biden zu Beginn seiner Visite von Polens Präsident Andrzej Duda begrüßt werden und über die Lage der Flüchtlinge informiert werden, bevor er den in Rzeszów stationierten US-Soldaten für ihren Einsatz dankte. Doch Dudas Flugzeug musste nach technischen Problemen umkehren und in Warschau notlanden. Während Polens Präsident sich mit einem Reserveflugzeug wieder auf den Weg machte, begrüßte Präsident Biden im Friseursalon des Militärs einige US-Soldaten.

Polen wird zur Zielscheibe Moskaus

Am Abend sollte es für Biden nach Warschau weitergehen, wo er Duda am Samstag wieder treffen wollte. Duda sagte im polnischen Fernsehen, Bidens Besuch zeige, "welche Bedeutung Polen heute hat". Tatsächlich ist Polen nicht nur wegen der Aufnahme der Flüchtlinge und als Waffendrehscheibe zentral. Es ist zudem als Aufklärungszentrale von US-Geheimdiensten über den russischen Krieg einschließlich Radar- und Funkverfolgung der wohl wichtigste Nato-Standort - und deshalb nun auch Zielscheibe Moskaus. Russlands Ex-Präsident und Ex-Ministerpräsident Dimitrij Medwedew etwa giftete am 21. März, Polen sei eine Marionette der USA, pflege "pathologische Russenfeindschaft" und bestehe aus "politischen Schwachköpfen".

Die Bilder eines Landes, das Hunderttausende Ukrainer mit offenen Armen empfängt, haben die erst wenige Monate zurückliegenden Bilder verdrängt, als polnische Soldaten Flüchtlinge mit Gewalt zurück nach Belarus trieben - während der vom belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko und Russlands Präsident Wladimir Putin künstlich geschaffenen Flüchtlingskrise an der polnischen-belarussischen Grenze. Die Krise geht bis heute in geringem Umfang weiter: Erst am Donnerstag hätten wieder 70 Ausländer versucht, die Grenze zu Polen "illegal zu überqueren", so der polnische Grenzschutz. Gleichwohl dominieren die Bilder des gegenüber Ukrainern hilfsbereiten Polen. "Unsere Gesellschaft imponiert der Welt wieder - und diese Karte sollten wir ausspielen", sagte Polens ehemaliger US-Botschafter Ryszard Schnepf der Gazeta Wyborcza.

Vor Kriegsausbruch pflegte Präsident Biden bewusste Distanz zur nationalpopulistischen Regierung Polens: Biden und seinen Mitarbeitern war die weitgehende Abschaffung einer unabhängigen Justiz ebenso ein Dorn im Auge wie das Vorgehen etwa gegen Schwule und Lesben oder gegen unabhängige Medien - zuletzt sogar gegen Polens größten privaten Fernsehsender TVN, der US-Amerikanern gehört.

Der Rechtsstaatsabbau geht in Polen zudem unvermindert weiter: Gleichzeitig mit dem Kriegsausbruch entschied etwa das von Polens faktischem Regierungschef Jarosław Kaczyński kontrollierte Verfassungsgericht, Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention ("Recht auf ein unabhängiges Gericht") widerspreche der polnischen Verfassung. Die polnische Newsweek-Ausgabe konstatierte vor Bidens Besuch, der harschen antirussischen Rhetorik zum Trotz deckten sich Kaczyńskis Ansichten und Handlungen bei der Beseitigung einer unabhängigen Justiz, bei Medien, Wirtschaft und einer ideologisierten Geschichtspolitik fast vollständig mit der des Kreml.

Präsident Biden wollte auch am Samstag ein Zeichen setzen: An einem geplanten Besuch bei ukrainischen Flüchtlingen in Warschau soll Polens Regierungssprecher zufolge nicht nur Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki teilnehmen, sondern auch Warschaus Oberbürgermeister Rafał Trzaskowski, einer der bekanntesten Oppositionspolitiker. Der US-Präsident will nach einem weiteren Gespräch mit Duda am Samstagnachmittag eine Rede in Warschau halten, bevor er nach Washington zurückfliegt.