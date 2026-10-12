Am Montagvormittag schrillen in Warschau mal wieder die Sirenen. Die Einwohner haben SMS-Nachrichten auf ihre Handys bekommen: Bewahren Sie Ruhe, es ist nur eine Übung. Ruhe bewahren aber fällt vielen Menschen in Polen zusehends schwerer angesichts täglicher beunruhigender Meldungen. In der vergangenen Woche gab es drei Messerattacken an Schulen. Es folgten landesweite Polizeikontrollen, die in dieser Woche fortgesetzt werden. Am Sonntag informierte das Innenministerium die Öffentlichkeit zudem über Anschlagspläne auf Ministerpräsident Donald Tusk sowie auf Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Demnach war am Sonntagmorgen eine E-Mail im allgemeinen Postfach des Staatlichen Sicherheitsdienstes (SOP) eingegangen, in der ein Hinweisgeber vor einem Mordattentat auf die beiden Politiker warnte. Der Staatliche Sicherheitsdienst ist eine 2017 gegründete Spezialeinheit, deren Aufgabe es ist, den Präsidenten, den Ministerpräsidenten, Minister und Abgeordnete zu schützen. Am Sonntagnachmittag wurde bekanntgegeben, dass ein Mann festgenommen wurde.

Ein 15-jähriger Schüler ersticht die Hausmeisterin

Man nehme die Hinweise „todernst“, erklärte am Sonntag ein Sprecher des Sicherheitsdienstes. Er musste sich allerdings auch fragen lassen, warum die Öffentlichkeit überhaupt informiert wurde. Denn offenbar bestand in dem Moment keine konkrete Gefahr für die beiden Politiker, zudem wurden keine Details bekannt gegeben. Somit wurde auch nicht klar, worin genau die Bedrohung bestand. Auch nach der Festnahme wurde nichts Weiteres erklärt, etwa, ob der Festgenommene Waffen besaß oder Hinweise auf Verbündete gefunden worden waren. Zur Erklärung hieß es, man habe Desinformation zuvorkommen wollen.

Fraglich ist nun, ob diese Art der Kommunikation möglicherweise noch weitere Unruhe geschürt hat. Und das in einer Situation, in der die Warnungen vor möglichen russischen Angriffen oder Sabotageakten deutlich schärfer geworden sind und das Bedrohungsgefühl in Polen wächst.

Zudem beschäftigen in diesen Tagen die Öffentlichkeit mehrere Vorfälle, bei denen Schüler mit einem Messer auf Mitschüler und Erwachsene losgegangen sind. Am Donnerstag griff ein 15-Jähriger an der Schule im Dorf Leszczydół-Nowiny nordöstlich von Warschau mehrere Menschen mit einem Messer an. Er erstach eine 37-jährige Frau, die als Hausmeisterin an der Schule gearbeitet hatte. Der Schüler trug dabei einen Helm mit einer Kamera und filmte so die Tat und ihre Vorbereitung.

In Polen sind Messerangriffe ein neues Phänomen

Bereits tags zuvor hatte ein 19-Jähriger in der Kleinstadt Ostrołęka im Nordosten Polens zwei Lehrer und fünf Schüler mit einem Messer verletzt. Zudem hatte er einen Rucksack mit Sprengstoff in einem Klassenzimmer abgestellt, in dem Unterricht stattfand. Beide Schüler wurden für zunächst drei Monate in Gewahrsam genommen. Und am Samstagmittag griff eine 21-Jährige drei Frauen an einer Berufsschule in Warschau mit einem Messer an. Auch sie soll zunächst für drei Monate in Haft bleiben.

Während Schüler und Lehrer in anderen Ländern wie Deutschland schon häufiger solche Attacken erleben mussten, sind sie in Polen ein neues Phänomen. Insgesamt ist die Kriminalitätsrate in Polen sehr niedrig, die Zahl der Morde pro Jahr und 100 000 Einwohner liegt in Polen unter dem EU-Durchschnitt. Auch Diebstähle sind selten. Die Polizeipräsenz etwa in Warschau ist hoch, das allgemeine Sicherheitsgefühl wird gestützt durch den geordneten Verkehr, saubere Straßen und Verkehrsmittel. Im Allgemeinen trauen sich Fußgänger nicht einmal, bei Rot über die Ampel zu gehen.

Entsprechend ungewöhnlich mag die Reaktion von Politik und Polizei wirken. Obwohl keinerlei Zusammenhänge zwischen den Taten festgestellt wurden, gibt es seit Freitag Polizeikontrollen an Schulen im ganzen Land. Einige Schulen blieben allerdings ganz geschlossen oder Eltern behielten ihre Kinder aus Angst daheim. Im Internet verbreiteten sich Verschwörungserzählungen, die alle Taten in einen Zusammenhang brachten und vor einer Anschlagsserie warnten. Selbst die viel gelesene Tageszeitung Gazeta Wyborcza war sich nicht zu schade, wilde Spekulationen über eine russische Geheimdienstoperation zu verbreiten, die hinter all dem stecken könnte.

80 000 Schulen sind von der Polizei kontrolliert worden

Allein am Freitag wurden 15 000 Schulen im ganzen Land kontrolliert. Bis Montagvormittag seien es bereits 80 000 gewesen, meldete die Polizei. Schüler mussten ihre Rucksäcke oder gar Federmäppchen vorzeigen – entweder den Polizisten oder Mitarbeitern der Schulen. Bis Montag wurden 135 Personen festgenommen. Einige von ihnen hatten Drohungen im Internet gepostet. Man „überwache das Internet und reagiere auf jede Meldung“, so die Polizei. An allen Schulen patrouillieren Polizisten zum Schutz.

Innenminister Marcin Kierwiński erklärte am Montag, die Polizeikontrollen an den Schulen würden fortgesetzt, „bis sich die Lage vollständig beruhigt hat“. Zugleich hätten sich Gerüchte über eine „Internet-Challenge“, die hinter den Angriffen stecke, nicht bestätigt.

Erst am Montag gab er dann auch weitere Details zu dem Mann bekannt, der wegen möglicher Anschlagspläne auf Ministerpräsident Tusk und den Verteidigungsminister festgenommen worden war. Demnach soll es sich um einen Mann „um die 60“ handeln, der in Niederschlesien festgenommen wurde. „Es handelt sich zweifellos um eine Person, die in verschiedenen Gruppen, die extreme Ansichten vertreten, sehr aktiv ist“, erklärte der Minister. Der Mann bediene sich einer hasserfüllten Sprache und habe zahlreiche Kontakte unterhalten. Die vagen Aussagen führten in polnischen Medien zu weiteren Spekulationen um den Mann, der in den sozialen Medien nach Mittätern gesucht haben soll.

Die Opposition wirft der Regierung nun vor, ein Spektakel aufgeführt zu haben. Der frühere Präsident Andrzej Duda sagte sogar, die Regierung wolle nur davon ablenken, „dass sie die Sicherheit an Schulen nicht gewährleisten kann“. Der frühere Geheimdienstmitarbeiter Grzegorz Małecki sagte dem Magazin Fakt, die Regierung handle „irrational“, indem sie solche Informationen herausgebe.