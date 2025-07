Ein polnisches Gericht verurteilt drei Ärzte, weil eine junge Schwangere in ihrer Obhut starb. Kritikerinnen machen das strenge Abtreibungsrecht für diesen und ähnliche Fälle verantwortlich.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Noch wenige Stunden vor ihrem Tod hatte die 30-Jährige aus dem Krankenhaus Textnachrichten an ihre Mutter geschickt: „Es ist eine Tragödie. Mein Leben ist in Gefahr und ich soll abwarten.“ So zitieren es polnische Medien. Das war gegen 23 Uhr an einem Abend im September 2021. Am nächsten Morgen kurz nach halb acht starb die junge Frau. Schon zuvor war der Fötus in ihrem Bauch gestorben. Izabela, so hieß sie, war im fünften Monat schwanger gewesen.