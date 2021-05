Mein Bauch, meine Entscheidung: Im Oktober 2020 zeigt eine Demonstrantin in Warschau, was sie von der immer rigideren Abtreibungspolitik der Regierung hält.

Immer mehr Polinnen lassen in Deutschland Schwangerschaften abbrechen, weil das in ihrer Heimat praktisch verboten ist. Von Frauen, die Hilfe brauchen - und einem Arzt, der helfen will.