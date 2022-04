Der Fall einer schwangeren Frau, die durch die Untätigkeit der Ärzte an einer Sepsis starb, veranlasste in Polen Zehntausende, für ein liberales Abtreibungsrecht zu demonstrieren.

Von Viktoria Großmann

Seitdem im Nachbarland Ukraine Krieg herrscht, haben die polnischen Abtreibungsaktivisten mehr zu tun. "Alleine in den letzten beiden Tagen hatten wir 185 Beratungsgespräche", erzählt Justyna Wydrzyńska. Sonst sind es im Schnitt etwa 20 Gespräche pro Tag. Seit 16 Jahren setzt sich Wydrzyńska in Polen für Informationen über sichere Schwangerschaftsabbrüche und den Zugang dazu ein. Nun kommen täglich mehr Fälle dazu, in denen Frauen, die in der Ukraine vergewaltigt wurden, Hilfe suchen.