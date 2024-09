Mehrere Jahrzehnte nach ihrem Tod sind in Polen mehr als 700 Opfer des Nazi-Terrors im Zweiten Weltkrieg mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt worden. An der Trauerfeier in Chojnice im Norden des Landes nahmen Nachfahren der Opfer sowie Vertreter der polnischen Regierung und des Instituts für Nationales Gedenken (IPN) teil, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete. Die sterblichen Überreste waren in 188 kleinen Särgen aufgebahrt. Bei den Toten handelt es sich um polnische Zivilisten, die im Herbst 1939 und im Januar 1945 im sogenannten „Tal des Todes“ bei Massenexekutionen von den deutschen Besatzern ermordet worden waren. Untersuchungen des IPN führten zu vier Massengräbern in der Umgebung von Chojnice. Von 2021 bis 2024 wurden die Leichen dort exhumiert. Nach Erkenntnissen der Historiker vom IPN ermordeten Einheiten der SS bald nach Beginn des deutschen Überfalls auf Polen bei Chojnice rund 200 Zivilisten, darunter Lehrer, Priester, Polizisten und Beamte. Die sterblichen Überreste von weiteren 500 Menschen stammen von Exekutionen im Januar 1945, ehedie Deutschen sich unter dem Druck der Roten Armee aus Polen zurückzogen. Rund 120 Opfer der Exekutionen von 1945 konnten demnach anhand von persönlichen Gegenständen identifiziert werden. Im Zweiten Weltkriegs kamen in Polen nach Schätzungen bis zu sechs Millionen Menschen ums Leben, die Hauptstadt Warschau wurde vollkommen zerstört.