US-Außenminister Mike Pompeo und der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak haben einen Vertrag über die Entsendung von 1000 zusätzlichen US-Soldaten nach Polen unterzeichnet. Derzeit haben die USA 4500 Soldaten in Polen stationiert. Eine ständige Militärbasis gibt es aber nicht. Die nationalkonservative PiS-Regierung in Warschau möchte seit langem mehr US-Truppen in ihrem Land haben - vor allem zur Abschreckung Russlands. Moskau kritisiert die Nato-Präsenz im Osten Europas. Im Juli kündigte das US-Verteidigungsministerium an, etwa 12 000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen, wovon 5600 in andere europäische Staaten verlegt werden sollen, neben Polen auch nach Italien und Belgien. Der Vertrag sieht auch die Verlegung eines Teils des Hauptquartiers des V. Korps der US-Armee aus Fort Knox im US-Bundesstaat Kentucky nach Poznan in Westpolen vor. Das soll bereits im Oktober geschehen. US-Präsident Donald Trump hat Deutschland immer wieder vorgeworfen, nicht wie versprochen zwei Prozent seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Dieses Ziel ist für 2024 anvisiert. 2019 gab Deutschland 1,38 Prozent des BIP für Verteidigung aus, Italien 1,22 Prozent und Belgien 0,93 Prozent.