Die Festungsstadt Pokrowsk und die danebenliegende Stadt Myrnohrad stehen ukrainischen Militärs und westlichen Analysten zufolge kurz davor, durch die russische Armee eingeschlossen zu werden. Laut dem Institut für Kriegsstudien in Washington (ISW) kontrolliert die Ukraine nur noch einen Streifen von wenigen Kilometern zweifelsfrei. Auch eine Karte des Projektes Deep State, das den Frontverlauf verfolgt, sieht große Teile Pokrowsks unter russischer Kontrolle. Und ein Militärberichterstatter der Zeitung Serkalo Nedeli (SN) stellt fest: „Es gibt ein großes Risiko der Einkreisung ukrainischer Einheiten.“
Ukraine: Lage in Pokrowsk„Wir kämpfen noch um 20 Prozent, aber wir verlieren auch hier“
Russische Soldaten haben die ukrainische Stadt Pokrowsk beinahe vollständig eingekesselt. Die Lage ist wahrscheinlich deutlich dramatischer, als die Ukraine zugibt.
Von Florian Hassel, Belgrad
Krieg in der Ukraine:Wo die Front verläuft - Tag 1352
Russland fordert die ukrainischen Soldaten in Pokrowsk und Kupjansk auf, sich zu ergeben. Die ukrainische Armee aber kämpft dort weiter. Wie ist die Lage? Der Überblick in Karten.
