10. Januar 2019 Sachsen-Anhalt Früherer Landesparteichef Poggenburg verlässt AfD

Jetzt bestätigte AfD-Bundesvorstandsmitglied Kay Gottschalk, dass der AfD-Landtagsabgeordnete seinen Austritt erklärt habe.

Der Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, verlässt die AfD. Bundesvorstandsmitglied Kay Gottschalk bestätigte der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstagabend, dass Poggenburg seinen Austritt erklärt habe.

Poggenburg war im März 2018 als Partei- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt zurückgetreten. Damals stand er auch parteiintern in der Kritik, nachdem er in einer Rede beim politischen Aschermittwoch in Sachsen Türken in Deutschland, die Inhaber einer doppelten Staatsbürgerschaft sind, als "Kümmelhändler" und "vaterlandsloses Gesindel" verunglimpft hatte.

Poggenburg begründete seinen Rückzug damals damit, "Druck von Fraktion und Partei" nehmen zu wollen. Später hatte Poggenburg, der selbst dem rechten Rand der Partei angehört, Meinungsverschiedenheiten mit anderen führenden Mitgliedern des rechtsnationalen Flügels in der AfD. Dessen bekanntester Vertreter ist der Thüringer Landeschef Björn Höcke.

Der Bundesvorstand der AfD hatte Poggenburg vor kurzem für zwei Jahre für alle Ämter gesperrt. Poggenburg hatte im Kurznachrichtendienst Twitter am Silvestertag geschrieben: "Den Mitbürgern unserer Volksgemeinschaft ein gesundes, friedliches und patriotisches 2019!"

Zuletzt hatte es auch Spekulationen über eine Partei-Neugründung unter Führung Poggenburgs gegeben.