SZ Plus Exklusiv Vulkan Files : Putins geheime Waffenkammer für den Cyberkrieg

Der Kreml verschiebt die Grenzen in Europa mit Panzern und Raketen. In der digitalen Welt aber wird die Freiheit auf leisen Sohlen angegriffen - nicht nur in der Ukraine. Exklusive Einblicke in den Kampf mit Viren und Falschinformationen.