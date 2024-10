Donald Trump lässt bei einem Townhall-Event eine halbe Stunde lang Musik laufen, statt weitere Fragen von Wählern und Wählerinnen zu beantworten, und Kamala Harris stellt sich einem Interview bei Fox News: Diese beiden Wahlkampftermine der Kandidaten waren wohl die einprägsamsten in dieser Woche. Doch auch andere Auftritte und Termine zeigen, wie Harris auf den letzten Metern ihre Strategie noch einmal anpasst – und wie Trump immer radikaler wird, weil er es sich offenbar erlauben kann.

In dieser Folge von „Auf den Punkt: Die US-Wahl“ besprechen wir den Endspurt der Kandidaten und schauen auf die Wählergruppen, die sie jetzt noch zu erreichen versuchen.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, 18.10.2024 um 11 Uhr.

Moderation, Redaktion: Stefan Kornelius, Nadja Schlüter

Redaktion: Johannes Korsche, Vinzent-Vitus Leitgeb, Carolin Lenk

Produktion: Carolin Lenk

Zusätzliches und zitiertes Audiomaterial über Donald J Trump (Youtube), CNN, WFAA, Next9News, Fox News, Forbes Breaking News, Associated Press, All The Smoke und Breaking Points.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.