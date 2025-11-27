In der neuen Folge ihres Podcasts „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin , und Boris Herrmann , SZ-Korrespondent in New York , mal wieder über Donald Trump . Die Flughöhe ist diesmal hoch: Wie geht man mit einem Mann um, der im Grundsatz zu keinem noch so wichtigen Thema eine echte Meinung hat, zugleich aber krankhaft eitel ist? Und der diese Meinung dann dadurch schneller ändert als Lady Gaga ihr Outfits? Und wie geht eigentlich Friedrich Merz mit alledem um? Eine Strategienkritik.

Außerdem geht es um's Bahnfahren in USA und in Deutschland, um den aktuellen Stand in Harvard und den Winter am Berliner Alexanderplatz.

Moderation und Redaktion: Boris Herrmann und Christian Zaschke

Redaktion: Vera Schroeder

Produktion: Benjamin Markthaler

Sounddesign: Julia Ongyerth

Cover: Timo Lenzen

