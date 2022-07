Von Franziska von Malsen und Jana Stegemann

Exakt ein Jahr ist es jetzt her, als im Westen von Deutschland nach heftigem Starkregen viele kleine Flüsse über die Ufer treten und eine Jahrhundertflut auslösen. In Rheinland-Pfalz wird die gemütliche Ahr zu einem Strom, der einen ganzen Landstrich, das berühmte Ahrtal, verwüstet. Dort sterben 135 Menschen, zwei Personen werden noch immer vermisst. In Nordrhein-Westfalen verlieren 49 Menschen ihr Leben, hier werden 180 Gemeinden und Städte vom Hochwasser getroffen.

Jana Stegemann, SZ-Korrespondentin in NRW, war seit der Flut mehrmals in der Region unterwegs. Sie spricht darüber, wie es den Menschen dort seither ergangen ist und ob die Hilfe wirklich ankommt.

Sie sagt: "Es gibt Leute, die haben ihre Anträge gestellt und haben relativ schnell und unkompliziert das Geld auch bekommen. Es gibt Leute, die haben monatelang immer wieder ihre Anträge zurückbekommen, mussten wirklich kleinteilig Dinge aufführen, ausweisen. Das hat zu viel Frust geführt."

Wie ein Polizei-Taucher Dutzenden Menschen das Leben gerettet hat.

Weitere Nachrichten: Inflation in der EU, Waldbrände

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.

Moderation, Redaktion: Franziska von Malsen

Redaktion: Tami Holderried, Joschka Moravek

Produktion: Imanuel Pedersen

Zusätzliches Audiomaterial über AFP, dpa