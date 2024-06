Deutschland wird als Wirtschaftsstandort immer unattraktiver. Das geht zumindest aus dem Ranking der Schweizer Hochschule IMD hervor, die die Wettbewerbsfähigkeit verschiedener Länder misst. Von 67 Ländern landet Deutschland auf dem 24. Platz, weit hinter den Spitzenreitern Singapur, Schweiz und Dänemark. Das war allerdings nicht immer so: Noch 2014 war Deutschland in der Liste auf Platz 6. Woran liegt das? Und wie kann Deutschland es schaffen, wieder wettbewerbsfähiger zu werden? Das erklärt in dieser Folge Bastian Brinkmann, aus dem Berliner Parlamentsbüro der SZ.