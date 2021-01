SZ Plus Amtseinführung von Joe Biden : Festung Washington

Keine Parade, keine Partys, kein Händedruck: Joe Bidens Vereidigung wird anders als so ziemlich alle zuvor. Das liegt an Corona, Trump - und am Sturm auf das Kapitol. Die Sicherheitsbehörden müssen zeigen, dass ein friedlicher Machtwechsel in den USA noch möglich ist.