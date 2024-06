Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wurde in Deutschland über die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert. Denn seit sie ausgesetzt wurde, fehlen Rekruten und Reservisten. Um die Bundeswehr wieder verteidigungsfähig zu machen, plant Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius einen „Auswahlwehrdienst“: um ihren 18. Geburtstag sollen junge Männer in Deutschland verpflichtend einen Fragebogen ausfüllen, indem sie sich zu einem freiwilligen Wehrdienst bereit erklären können. Aus allen freiwilligen Meldungen könnte die Bundeswehr dann die geeignetsten Kandidaten auswählen. Ob das reichen wird, um die Bundeswehr wieder fit zu machen, erklärt in dieser Folge der SZ-Verteidigungsexperte Georg Ismar.