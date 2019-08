16. August 2019, 16:44 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Wahlen im Osten: Geht regieren ohne die AfD?

Am 1. September wird in Brandenburg und Sachsen gewählt. In beiden Ländern streitet sich die AfD um den ersten Platz. Führt noch ein Weg an der Partei vorbei?

In Sachsen regiert momentan die CDU, Ministerpräsident ist Michael Kretschmer. Seit etwas mehr als eineinhalb Jahren ist er an der Spitze einer schwarz-roten Koalition. Aber wenn er weiterhin Ministerpräsident bleiben will, dann muss er sich neue Partner suchen. Denn die CDU steht in Umfragen bei ungefähr 28 Prozent, die SPD nur bei acht. In der CDU haben sich deswegen einzelne Abgeordnete dafür ausgesprochen, sich doch mal Gedanken über eine Koalition mit der AfD zu machen. Aber diese Option hat Kretschmer selbst ausgeschlossen.

Ob er stattdessen mit den Grünen oder den Linken zusammenarbeiten will? Da lässt sich der Ministerpräsident nicht in die Karten schauen. Eigentlich bleibt ihm nur eine Option übrig, analysiert die SZ-Korrespondentin für Ostdeutschland Ulrike Nimz. Doch die ist in Sachsen nur schwer zu vermitteln.

Weitere Themen: Scholz kandidiert für SPD-Vorsitz, Tlaib darf ins Westjordanland reisen.

