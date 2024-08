Seit wenigen Tagen steht das Duell des US-Präsidentschaftswahlkampfs nun fest: Kamala Harris wird mit Tim Walz als “Running Mate” gegen Donald Trump und dessen Vize-Kandidaten J.D. Vance antreten. Das hat sie am Dienstag in Pennsylvania verkündet.

Tim Walz war bis dahin einem Großteil der Wählerinnen und Wähler in den USA völlig unbekannt oder sie hatten keine Meinung zu ihm – das legen Umfragen nahe. Er ist seit 2019 Gouverneur von Minnesota, war davor in der Armee, Highschool-Lehrer und Football-Coach, sowie zwölf Jahre lang Abgeordneter im Repräsentantenhaus.

Er gilt als bodenständig, authentisch, und bestens in seiner Partei vernetzt. Der langjährige Berufspolitiker hat offenbar allerdings auch sehr an seinem Image als netter Patriot von nebenan gearbeitet.

Wie ist er also in diesem Wahlkampf angekommen? Für welche Themen steht er und stand er in der Vergangenheit und wie verändert er auch die Auftritte von Kamala Harris? Darum geht es in dieser Folge.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Donnerstag, 08.08.2024 um 17 Uhr.

Moderation, Redaktion: Stefan Kornelius, Vinzent-Vitus Leitgeb

Redaktion: Vinzent-Vitus Leitgeb

Produktion: Carolin Lenk

Zusätzliches und zitiertes Audiomaterial über MSNBC, Kare 11, Associated Press, Forbes Breaking News, MNHouseInfo, Abc News.