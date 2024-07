Seit der desaströsen TV-Debatte gegen Donald Trump vor zwei Wochen hat US-Präsident Joe Biden noch immer nicht alle davon überzeugen können, dass er weiterhin der geeignetste Präsidentschaftskandidat der Demokraten ist. Sowohl in der Bevölkerung als auch in der eigenen Partei und in den Medien gibt es viele kritische Stimmen. In den vergangenen Tagen hat Biden sich um Schadensbegrenzung bemüht: Er hat Kampagnenauftritte absolviert, Interviews gegeben und er war Gastgeber der NATO-Konferenz in Washington. Vor allem seine Rede und die abschließende Pressekonferenz wurde genau beobachtet – und die war nicht fehlerfrei.