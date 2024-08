Auf ihrem Parteitag in Chicago haben die US-Demokraten ihre neue Kandidatin Kamala Harris gefeiert – und die Liebe zu ihrem Land. Dieser neu erwachte demokratische Patriotismus ist ein Gegenentwurf zum Nationalstolz der Republikaner unter Trump.

In dieser Folge von „Auf den Punkt: Die US-Wahl“ spricht SZ-Autor Jürgen Schmieder, der seit mehr als zehn Jahren in Los Angeles lebt, über den amerikanischen Patriotismus und wie der sich in den vergangenen Jahren verändert hat.

Zum Weiterlesen:

Hier finden Sie die Reportage von Boris Herrmann aus Butte, Nebraska.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Donnerstag, 29.08.24 um 13 Uhr.

Moderation, Redaktion: Nadja Schlüter

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Julia Ongyerth

Zusätzliches und zitiertes Audiomaterial über LiveNOW from FOX, The Report, PBS News Hour, The Guardian, Reuters, Bloomberg QuickTake, Fox 4 Dallas-Fort Worth, Washington Post und @KamalaHQ (X).