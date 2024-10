Die USA haben 50 Bundesstaaten – aber die Präsidentschaftswahl wird in nur einem Bruchteil davon entschieden. In diesem Jahr gibt es sieben sogenannte Swing States, in denen das Rennen besonders eng ist und um die beide Kandidaten deswegen besonders kämpfen: Pennsylvania, Michigan und Wisconsin im sogenannten „Rust Belt“ im Nordosten der USA, sowie North Carolina, Georgia, Arizona und Nevada im südlichen „Sun Belt“.