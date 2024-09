US-Präsidentschaftswahlkampf bedeutet auch: Sehr viele Menschen arbeiten daran, dass ein Mensch am Ende die Wahl gewinnt. Kamala Harris und Donald Trump haben große Teams und enge Vertraute um sich, die die Kampagnen-Strategie ausarbeiten, an politischen Botschaften und Plänen feilen, Reden schreiben, mit der Presse kommunizieren und Reisen organisieren. In dieser Folge von „Auf den Punkt: Die US-Wahl“ schauen wir uns ein paar dieser Vertrauten genauer an. Außerdem sprechen wir über die Unterstützung durch Prominente im Wahlkampf, die Geld spenden und die Wählerschaft mobilisieren.