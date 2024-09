Erste Umfragen und Medien weltweit sind sich einig: Kamala Harris hat die TV-Debatte gegen Donald Trump gewonnen. In dieser Folge von „ Auf den Punkt : Die US-Wahl “ geht es um die Strategien, mit denen Harris diesen Sieg einfahren konnte – und um die Frage, ob sie auch ein Angebot an diejenigen Wähler und Wählerinnen gemacht hat, auf die es jetzt ankommt: die Unentschiedenen.

Hier finden Sie eine Analyse der TV-Debatte von US-Korrespondent Peter Burghardt.

Hier lesen sie den Debatten-Kommentar von Fabian Fellmann, ebenfalls Korrespondent in Washington: „In Harris hat Trump seine Meisterin gefunden“.

Boris Herrmann, Korrespondent in New York, schildert Eindrücke vom Public Viewing der TV-Debatte in einem New Yorker Pub.

SZ-Feuilleton-Redakteur Andrian Kreye beschreibt, warum das TV-Duell „reiner Broadway“ war.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Donnerstag, 12.09.2024 um 17 Uhr.

Moderation, Redaktion: Stefan Kornelius, Nadja Schlüter

Redaktion: Vinzent-Vitus Leitgeb, Thisbe Westermann

Produktion: Carolin Lenk

Zusätzliches und zitiertes Audiomaterial über ABC News, dinostrunk (Youtube) und @NoahGarfinkel (X).